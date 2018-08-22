«Спасти Ираклия». Мальчика из Дзержинска экстренно оперируют в Грузии

Семья Миклютиных-Лекиашвили отправилась к родственникам в Грузию . Однако отдых был испорчен — у девятилетнего Ираклия обнаружили непроходимость кишечника. Ему сделали сложную операцию. После нее начались осложнения.

Ребенок находился в реанимации. Родные и друзья пытались решить вопрос о перевозке его в Москву . Но перевозка так и не состоялась.

— Ираклия забрали на срочную операцию, — сообщила нам активистка дзержинского объединения «Мама может» Екатерина Лепехина, которая помогала собирать средства на оплату лечения ребенка за рубежом Россиию — Вчера они перевелись в кардиоклинику в Грузии, чтобы решать там вопрос по операции. Наши врачи и государство так ничем и не помогли, а время шло, и становилось только хуже!

Обследование показало опущение диафрагмы и наличие уже двух тромбов, после чего его в срочном порядке увезли на операцию. Это пока вся информация, которая нам известна. Ждем подробных новостей от Наташи (мамы Ираклия).