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Грузия обратилась в ЕСПЧ с иском против России
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Названа дата восстания на Украине
Названа дата восстания на Украине

Грузия обратилась в ЕСПЧ с иском против России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Грузинский минюст обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России, которая якобы оккупировала территорию страны и притесняет этнических грузин. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как уточняется, в Грузии считают Россию виновной в нарушении таких статей Европейской конвенции по правам человека, как второй (право на жизнь), третьей (запрет пыток), пятой (право на свободу и безопасность), восьмой (право личной и семейной защищенности) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты).
Кроме того, российскую сторону обвинили в том, что она скрывает виновных в гибели сотрудника силовых структур Грузии Арчила Татунашвили, произошедшей в Южной Осетии, а также подтасовала результаты медицинской экспертизы, связанной с этим делом.
Ранее в МИД России осудили политические решения Тбилиси.
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