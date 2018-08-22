Грузия подала новый иск против России в ЕСПЧ

В иске речь также идет о «нападениях» на граждан Грузии и их «убийствах», отмечается при этом, что эта тенденция усилилась после войны 2008-го, а «критической черты достигла в феврале нынешнего года во время якобы „истязаний и убийства“ Арчила Татунашвили — гражданина Грузии, которого, как утверждают в Тбилиси, до смерти пытали в Южной Осетии

Грузия требует, чтобы Страсбургский суд установил ответственность России за нарушение ею пунктов международных конвенций, заявили в Минюсте Грузии.

В этой связи перечисляются такие положения, как „право на жизнь“, „запрет на пытки“, „право на свободу и безопасность“ и другие, всего их семь.

Грузия также утверждает, что Россия препятствует этническим грузинам возвращаться в Абхазию и Южную Осетию. Эти бывшие автономии в Тбилиси называют „оккупированными территориями“ и возлагают вину за это на Россию.

Минюст уверяет, что предоставил в Страсбург все необходимые доказательства против Российской Федерации.

Отдельно иск против России внесла в среду в Европейский суд по правам человека в Страсбурге семья Татунашвили.

До сих пор Грузия на межгосударственном уровне вносила два иска против России. Как отмечает Минюст, иск по массовой депортации грузин из России, которая была осуществлена в 2006-м, Тбилиси выиграл. Что касается второго, касающегося войны-2008, Грузия „достойно предстала на заключительном заседании 23 мая 2018 года и ожидает объявления вердикта“, заявили в Минюсте.