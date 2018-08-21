Правда ли, что на Ставрополье резкий всплеск заболеваемости корью?

Сколько человек уже заразилось?

«За семь месяцев этого года на Ставрополье заразились корью 67 человек.

Ирина Ковальчук. Это на 59 человек больше, чем было на этот же период в 2017 году», — говорит замруководителя краевого управления Роспотребнадзора

Около половины заболевших — дети. Нередко вирус «привозят» из Украины Грузии и других стран, где сейчас высока заболеваемость корью.

Часто заражаются этой инфекцией и от жителей других регионов СКФО, приезжающих в Ставропольский край. Пострадавшие в основном не привиты.

Представители Роспотребнадзора напоминают, что иммунизация — единственный эффективный способ борьбы с корью.

Всех, кто ещё не сделал прививку, просят обратиться в поликлинику по месту жительства.