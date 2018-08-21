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Правда ли, что на Ставрополье резкий всплеск заболеваемости корью?
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Правда ли, что на Ставрополье резкий всплеск заболеваемости корью? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сколько человек уже заразилось?
«За семь месяцев этого года на Ставрополье заразились корью 67 человек.
Это на 59 человек больше, чем было на этот же период в 2017 году», — говорит замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ирина Ковальчук.
Около половины заболевших — дети. Нередко вирус «привозят» из Украины, Грузии и других стран, где сейчас высока заболеваемость корью.
Часто заражаются этой инфекцией и от жителей других регионов СКФО, приезжающих в Ставропольский край. Пострадавшие в основном не привиты.
Представители Роспотребнадзора напоминают, что иммунизация — единственный эффективный способ борьбы с корью.
Всех, кто ещё не сделал прививку, просят обратиться в поликлинику по месту жительства.
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