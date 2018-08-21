Крепость Рабат: восточная сказка на юге Грузии

Главная достопримечательность городка Ахалцихе, расположенном в регионе Самцхе-Джавахети — старинная крепость Рабат . Она возвышается на холме, у самого берега речки Поцхови. В переводе с арабского Рабат означает «укрепленное место». Расстояние из Тбилиси до Ахалцихе — чуть больше 200 километров, а от Боржоми — всего 48. Поэтому почти все туристы, путешествующие по Грузии , вносят эту крепость в список обязательных для посещения достопримечательностей. Древняя история, красивая природа и живописные пейзажи для неповторимых фотографий — вот что притягивает сюда многочисленных гостей.

От резиденции князей Джакели до южного форпоста Грузии

В 12 веке княжеский род Джакели построил на высоком холме семейную резиденцию. Представители этой фамилии владели землями в этом крае, обладали большой властью и уважением. Территория резиденции была хорошо укреплена. Неприступная крепость получила название «Ахали цихе», что в переводе означает «новая крепость». Так впоследствии стали называть и сам город.

На протяжении веков резиденция не раз становилась главным форпостом южных рубежей Грузии. Ее осаждала армия Темерлана, разрушало войско монгольского хана Якуба, пытались стереть с лица земли захватчики османской империи. Однако важное стратегическое значение и удобные торговые пути способствовали быстрому восстановлению города. И так продолжалось до 1828 года, пока объединенные силы Российской империи и Грузии в ожесточенном штурме не отбили у турков эту крепость. Это событие даже было изображено на полотне Суходольского «Штурм крепости Ахалцых 15 августа 1828 года». Однако название Рабат прочно закрепилось за этой крепостью.

Закрытый город времен СССР на границе со страной-членом НАТО

На протяжении десятилетий Ахалцихе был закрытым городом. В нескольких десятках километров — граница с Турцией . В город можно было попасть только по пропускам. Их выдавали в Тбилиси. Местные жители тоже не могли покидать его без особого разрешения. Сложно было тем, кто направлялся в город к родственникам на свадьбу или похороны. Зачастую разрешение удавалось получить с опозданием. Крепость Рабат в те времена не вызывала особого интереса. Разве что студенты из местного филиала Тбилисского университета проходили практику по археологии.

Новая жизнь старой крепости

Туристический бум здесь начался после реконструкции 2012 года. Торжественное открытие обновленной крепости совпало с визитом на историческую родину французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура . Известные хиты любимого артиста собрали тогда десятки тысяч гостей. А крепость Рабат стала живой декорацией триумфального концерта.

Прогулка по крепости Рабат

Площадь комплекса составляет 7 гектаров. Территория крепости разделена на нижнюю и верхнюю. Нижняя — это современная. Здесь расположены магазины, кафе, рестораны, гостиницы, сувенирные лавки. В верхней части — восстановленная мечеть 18 века Ахмедийе, православный храм 19 века, родовой замок Джакели и исторический музей. Его экспозиции рассказывают об истории Южной Грузии: каменные изделия эпохи неолита, бронзовые топоры, предметы быта и даже драгоценности. Крепость открыта для посетителей ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Кстати, на ее территории есть даже ЗАГС, так что посещение этой достопримечательности может стать важным моментом в жизни туристов, которые решать соединить здесь свои сердца.

Фото: Хвича Самадашвили

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