Президент Абхазии обсудил с замсекретаря Совбеза РФ вопросы безопасности

"Президент в ходе встречи с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Нургалиевым отметил, что интенсивность сотрудничества между Абхазией и Россией во многих сферах, включая вопросы безопасности, нарастает", — отмечается в сообщении. «Нельзя не заметить, что ситуация и на государственной границе [с Грузией ] по реке Ингур стала совершенно другой. Уверен, что альтернативы этому пути нет», — приводятся слова Хаджимбы.

В соответствии с российско-абхазским соглашением «О совместных усилиях в охране государственной границы Абхазии» от 30 апреля 2009 года, вместе с абхазскими пограничниками на госгранице с Грузией по реке Ингур несут службу российские пограничники. Упорядочен переход границы, с 2015 года число пунктов пропуска с шести сокращено до двух. Главным пунктом пропуска является КПП «Ингур» на мосту через реку. Второй пункт пропуска в верхней зоне Гальского района предназначен для перевозки грузов для крупнейшей в Закавказье Ингурской ГЭС.

Нургалиев, по информации пресс-службы президента Абхазии, «выразил уверенность, что стратегическое партнерство нацелено на интенсивное развитие обоих государств и поздравил президента Абхазии с приближающимся Днем международного признания независимости республики. „26 августа — важная дата, большой праздник. Я хотел бы поздравить вас и ваш народ с этим праздником, пожелать здоровья, удачи, дружеских связей“, — цитирует заместителя секретаря Совбеза России пресс-служба президента Абхазии.