Корреспондент (Украина): Спустя 10 лет. Как изменилось экономическое развитие Грузии после войны

После окончания российско-грузинской войны, для российской стороны настал благоприятный момент, когда фактически весь потенциал экономического развития Грузии перешел в руки российских бизнесменов и государственных структур, полагает автор украинского издания «Корреспондент».

Анализируя геоэкономические последствия Августовской воины для Грузии, следует подчеркнуть, что начиная с 2008 года по сей день в руках российских бизнесменов и государственных экономических субъектов и структур оказалось свыше 33 стратегических объектов Грузии, то есть примерно 45% всей мощности экономического потенциала и даже тех объектов, которые являются супер-важными государственными объединениями, составляющих стержень национальной независимости в контексте экономической и энергетической безопасности страны. Следует для наглядности показать и перечислить те конкретные объекты и более того, те российские корпорации, которые вошли в Грузию на почти что, монопольных условиях:

1. Компания «Лукойл» — дочерняя компания «Лукойл Джорджия», примерно захватило 40% нефтераспределительные системы и нефтяные станции в стране

3. Объединенный грузинский банк — национальный филиал российского ВТБ , примерно 25% финансового сектора страны

4. Локомотивно-строительный завод в Тбилиси — один главных фарватеров индустрии в советской и пост-советской Грузии — российская компания «Промышлен Инвест»

5. Тбилисской государственная компания водоснабжения — российская компания «Georgian Water and Power»

6. Энергетический гигант «Энгури ГЭС», вырабатывающая примерно 50% электроэнергии для Грузии. переданный во владение еще в 2011 году при президенте Саакашвили под эгидой секретного меморандума российскому монополисту РАО ЕЕС и в прямое управление этой же корпорации. «Жинвали ГЭС» вырабатывает примерно 20% грузинской энергетической мощности — тоже передан РАО ЕЕС 7. «Казтрангаз», один из важных узлов газоснабжения страны управляется российским монополистом «Газпромом» ; в Грузии тоже активно действует другая российская компания «ИТЕРА» и даже очень успешно

8. Маднеульским горно-обогатительным комплексом (золото, дорогие метали, серебро и др) владеет российская компания

9. В Черном море, в акватории Грузии, разведкой и добычей нефти и газа напрямую занимается российская компания «Алекс», кстати, дочерняя компания того же «Газпрома»

И это только малый перечень тех структур, где господствуют российские промышленники и финансовые воротилы, и это официально в воюющей стране, где все еще главным военным противником является Российская Федерация . Кстати, по данным официального статического департамента Грузии «Сакстати», за период 2016 года, Россия являлось вторым торговым партнером Грузии, наравне с Китаем , по экспорту — в этот год было экспортировано в Россию грузинских изделии в сумме 132 тысячи 77 долларов только за период январь-сентябрь, а по импорту по тем же показателям и по тем же временным рамкам, Россия вышла на пятое место (этот показатель стал еще более высоким за период 2016-2018 год). Вдобавок к этому российская «экономическая интервенция» (условно говоря) осуществляется еще по двум направлениям — миграционно-экономическое (в России по неофициальным подсчетам нелегально работают более 1.5 миллиона грузинских граждан и нелегальные финансовые трансферы, примерно на 2 миллиарда долларов являются одним из главным показателем грузинского ВВП) и туристический (в год Грузия получает от российского туризма примерно 2-3 миллиарда долларов).

К тому же между двумя странами работает специальный дипломатический канал «Карасин-Абашидзе», частично компенсируя отсутствия прямого политического контакта между странами. Целью этой структуры является способствование еще более улучшению торгово-экономических связей между Грузией и Россией. До этого при прямом согласии Михаила Саакашвили еще в 2011 году Россия вступила в ряды ВТО (отмечу, только единственный «грузинский» фактор мешал ей для вступления в эту организацию и Саакашвили сделал «божественный» подарок, именно Владимиру Путину , тогда еще премьер-министру страны, лично курирующего и занимающегося этим вопросом).

На кону сегодняшнего дня стоит возможность открытия т.н. «Абхазской железной дороги», которая лоббируется двумя странами региона — РФ и Арменией . В тот же 2011 году был парафирован между тремя странами — Грузией, Швейцарии и России т.н. «Ларский договор» о пропуске грузов со стороны оккупированных территорий Абхазии Южной Осетии в сторону Армении из России. Прямое экономическая зависимость Грузии от России сыграло злую шутку с моей страной — имеется ввиду девальвация российского рубля и турецкого лира на фоне американских санкций как раз в августе этого года, которая пропорционально затронула и девальвацию грузинской национальной валюты — Лари на восемь пунктов (от курса $1=2.45 вначале августа до 1 доллар = 2.52 в середине августа). Именно большая привязанность в экономическом и в финансовом смысле по отношении Турции и России, в том числе в контексте и прямых инвестиций, было главной причиной девальвации Лари.

Впереди грядет еще более серьезное испытание для грузинской экономики и геоэкономическим интересам, над которыми никто в Грузии и не «шевелит ушами» и вообще не обращает внимание. Дело касается подписания долгожданной уже для прикаспийских стран Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, состоящей из 24 статей и по которому фактически вся полнота контроля над транзитными путями и проектами международного уровня, в том числе, китайского «Один пояс, один путь» с $240 млрд инвестициями, переходит к России. И здесь уже Грузия может выпасть из «пула» привлекаемой страны в геоэкономическом плане, так как уже действует новая геоэкономическая модель на базе геополитической оси: Москва-Баку-Тегеран. Так что Грузия уже впала в геополитический эндшпиль.