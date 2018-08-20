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Посол в Баку: рабочая группа по Каспию может обсудить круизный туризм
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Посол в Баку: рабочая группа по Каспию может обсудить круизный туризм 

РИА Новости 1 час назад
БАКУ, 20 авг — РИА Новости. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил, что одним из проектов рабочей группы по реализации норм конвенции по Каспию, первое заседание которой пройдет осенью в Азербайджане, может стать создание системного круизного туризма.
В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.
"Стороны шли к этому соглашению больше 20 лет. Страны пошли на подписание конвенции, исходя из национальных интересов. Теперь на Каспии установлен международно-правовой режим, кооперации, взаимодействия. В скором времени эта конвенция, которая сейчас имеет общий характер, будет воплощаться в конкретные вещи в результате работы рабочей группы, которая создана по решению глав государств каспийского региона. Первое заседание рабочей группы пройдет в Азербайджане. Возможно, одним из проектов группы станет создание системного круизного туризма, такая заинтересованность есть", — сказал посол на пресс-конференции.
Согласно подписанному документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.
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