9-летняя дочь экс-игрока ФК «Краснодар» погибла от удара током 

Краснодар. 20 августа — Новая Кубань. Дочь голкипера сборной Грузии Нукри Ревишвили скончалась в августе. По предварительным данным, 9-летняя девочка прикоснулась к решетке, установленной на окне дома, после чего погибла. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на интернет-портал «Новости-Грузия». Обстоятельства трагедии не уточняются.
31-летний Нукри Ревишвили в настоящее время находится в статусе свободного агента. С 2006 по 2013 годы играл за российские команды — ФК «Рубин» (2006-2009 гг.), ФК «Анжи» (2010-2011 гг.) и ФК «Краснодар» (2012-2013 гг.).