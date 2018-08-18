БАКУ, 18 авг — Sputnik. Вопрос нагорно-карабахского, армяно-азербайджанского конфликта должен решать народ. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу в ходе посвященного 100-дневному пребыванию его на посту главы правительства митинга в Ереване, пишет Sputnik Армения.
Он обвинил своих оппонентов в приобретении СМИ, создании фейковых аккаунтов в соцсетях и распространении слухов о том, что правительство Пашиняна пришло к власти якобы для того, что «сдать земли» (вывести войска из Карабаха — ред.).
По его словам, на самом деле именно его предшественники планировали это сделать. Армянский премьер заявил, что у него под рукой есть все документы, которые подтверждают это. «Они путают меня с собою», — добавил он.
В том числе Пашинян вернулся к озвученной ранее идее, якобы в переговорном процессе должен быть напрямую задействован Ханкенди (называемый в Армении Степанакертом — ред.).
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"Я ни одной бумаги не подпишу втайне от вас. Если будет вариант, я приду сюда, представлю вам, и вы сами решите, нам идти по этому варианту или нет", — отметил он.
"Мы готовы к мирному урегулированию. Но тот, кто пытается заподозрить меня в намерении сдать земли, не понимает, что вопрос решает не правительство, а народ", — добавил Пашинян.
Он подчеркнул, что до сих пор не вступал ни в какие переговоры по Карабаху.