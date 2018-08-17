В Тбилиси открылся российский визовый центр

При этом Бахтадзе подчеркнул, что все должно соответствовать грузинскому законодательству. В МИД Грузии обещали позже дать комментарий на эту тему.

Визовый центр открылся 17 августа в одном из центральных районов Тбилиси. Там обещают серьезно облегчить процесс обслуживания. В центре 16 окон. Стоимость услуг — 30 долларов. Из центра документы будут направляться к российским дипломатам, работающим в Тбилиси. Они и будут принимать окончательное решение по выдаче виз.

Граждане Грузии в связи с открытием центра высказывают позитивные комментарии и рассчитывают, что он будет работать эффективно, сообщают местные СМИ.

13 августа статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарии Москве Ивом Росье обратил внимание на ухудшившуюся обстановку вокруг Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии из-за действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, 30 июля МВД Грузии начало расследование о торговле российскими визами в Тбилиси, возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. Речь о вымогательстве посредниками денег за получение российских виз в секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Наказание по этой статье — от семи до 10 лет лишения свободы.

Посредники у секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси берут у граждан от 350 до 550 долларов за обеспечение получения российских виз.

Россиянам виза в Грузию не нужна.