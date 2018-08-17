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В Тбилиси открылся российский визовый центр
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В Тбилиси открылся российский визовый центр 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в связи с открытием в Тбилиси в пятницу российского визового центра заявил: «можно только приветствовать, если это принесет дополнительный комфорт гражданам Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом Бахтадзе подчеркнул, что все должно соответствовать грузинскому законодательству. В МИД Грузии обещали позже дать комментарий на эту тему.
Визовый центр открылся 17 августа в одном из центральных районов Тбилиси. Там обещают серьезно облегчить процесс обслуживания. В центре 16 окон. Стоимость услуг — 30 долларов. Из центра документы будут направляться к российским дипломатам, работающим в Тбилиси. Они и будут принимать окончательное решение по выдаче виз.
Граждане Грузии в связи с открытием центра высказывают позитивные комментарии и рассчитывают, что он будет работать эффективно, сообщают местные СМИ.
13 августа статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарии в Москве Ивом Росье обратил внимание на ухудшившуюся обстановку вокруг Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии из-за действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, 30 июля МВД Грузии начало расследование о торговле российскими визами в Тбилиси, возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество“. Речь о вымогательстве посредниками денег за получение российских виз в секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Наказание по этой статье — от семи до 10 лет лишения свободы.
Посредники у секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси берут у граждан от 350 до 550 долларов за обеспечение получения российских виз.
Россиянам виза в Грузию не нужна.
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