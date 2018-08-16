В парламенте Армении обвинили правительство страны в политическом нигилизме

В среду исполнилось 100 дней со вступления Пашиняна в должность главы правительства Армении. Он пришел к власти в результате акций протеста, длившихся почти месяц.

"У Пашиняна было два пути — стать руководителем правительства или ревкома, на мой взгляд, он идет по пути главы ревкома. Правительства оставляет все плохое в прошлом, беря хорошее и так двигаясь вперед, а ревком, как большевики, стирает все, и хорошее и плохое. Сегодня очевидно, что правительство Пашиняна идет по пути политического нигилизма", — сказал Шармазанов РИА Новости.

По его мнению, власти вмешиваются в работу правоохранительных органов , в частности, отвергается презумпция невиновности, проводятся аресты по личными и политическим мотивам. «Во внешней политике, очевидно, что в армяно-российских отношениях не все хорошо, хотя и утверждается обратное, возникли проблемы, противоречащие интересам Армении. Проводится „пинг-понговая“ политика, возникли проблемы со 102-й российской военной базой, обвинениями против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова , заявлением (главы МИД РФ Сергея) Лаврова», — отметил вице-спикер парламента.

Он подчеркнул, что задачей номер один для Армении является не борьба с коррупцией, не вопросы революции или контрреволюции, а безопасность страны и углубление сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ. «Сможет он (Пашинян) этого добиться, пусть делает, а все остальное — второстепенные вопросы», — сказал Шармазанов.

Он также заявил, что не ошибся, проголосовав в мае против кандидатуры Пашиняна. «Он не хороший премьер. Что значит разделить Армению на революционеров и контрреволюционеров. Куда мы идем, к диктатуре? Он говорит о скачкообразном развитии, но сколько рабочих место открыто, сколько инвестиций поступило из диаспоры?» — добавил вице-спикер.

Шармазанов также сообщил, что не получил ответов от Пашиняна о том, как он относиться к пропаганде ЛГБТ в Армении, деятельности сект и нападкам на Армянскую церковь.