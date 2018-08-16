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Премьер Армении объявил о начале «форсажа» реформ
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Премьер Армении объявил о начале «форсажа» реформ 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства о начале «форсажа» реформ.
"После 100 дней (с назначения нового правительства — ред.) мы переходим к новому этапу, основной смысл которого состоит в «форсаже» реформ. То есть, реформы должны быть быстрыми и эффективными, чтобы придать нашей стране и экономике новое дыхание, вторую скорость" — сказал Пашинян.
По его словам, это, в частности, позволит обозначить конкретные перспективы в контексте предстоящих бюджетных обсуждений.
Премьер добавил, что за 100 дней удалось выполнить основную задачу — обеспечить нормальную жизнедеятельность страны и развитие экономики. «Итоги 100 дней мы подведем завтра на митинге в Ереване», — сказал глава правительства.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. При этом ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.
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