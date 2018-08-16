Премьер Армении объявил о начале «форсажа» реформ

"После 100 дней (с назначения нового правительства — ред.) мы переходим к новому этапу, основной смысл которого состоит в «форсаже» реформ. То есть, реформы должны быть быстрыми и эффективными, чтобы придать нашей стране и экономике новое дыхание, вторую скорость" — сказал Пашинян.

По его словам, это, в частности, позволит обозначить конкретные перспективы в контексте предстоящих бюджетных обсуждений.

Премьер добавил, что за 100 дней удалось выполнить основную задачу — обеспечить нормальную жизнедеятельность страны и развитие экономики. «Итоги 100 дней мы подведем завтра на митинге в Ереване», — сказал глава правительства.