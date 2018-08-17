В Тбилиси открылся российский визовый центр

ТБИЛИСИ , 17 августа. / ТАСС /. Российский визовый центр (РВЦ) начал работу в столице Грузии утром в пятницу. Как сообщили в действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов РФ в Грузии, центр будет принимать заявления от граждан этой страны и других государств и лиц без гражданства, обращающихся за визами для въезда в Россию

Сотрудники РВЦ официально уполномочены принимать, обрабатывать и передавать для рассмотрения в секцию интересов РФ в Грузии документы на выдачу всех категорий виз от физических лиц и организаций, выдавать паспорта с готовыми визами и оказывать иные услуги, рассказали в секции.

Центр, расположенный в Тбилиси по адресу улица Бесики, дом 4, будет работать пять рабочих дней: с понедельника по пятницу. «В РВЦ созданы комфортные условия для подачи документов, заявителей обслуживают 16 приемных окон, призванные облегчит процесс. После обработки данных заявителей документы будут пересылаться из РВЦ в секцию интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии в Тбилиси», — пояснили журналистам сотрудники нового учреждения.

При подаче документов заявитель оплачивает в РВЦ консульский сбор и сервисное обслуживание.

В секции ранее отметили, что РВЦ и его сотрудники не смогут влиять на принятие решений об оформлении визы и сроки рассмотрения документов. Оценка полноты и достоверности документов, переданных заявителем для оформления визы, принятие решения о выдаче виз (или отказе) являются исключительной прерогативой секции интересов РФ, добавили дипломаты.

Комментируя открытие РВЦ, специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе в интервью тбилисской телекомпании Maestro выразил надежду на то, что работа этого центра «улучшит качество визового и консульского обслуживания граждан».

Секция интересов РФ в Грузии

2 сентября 2008 года Тбилиси заявил о разрыве дипотношений с Москвой «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона». Тогда МИД республики сообщил, что сохранит консульские отношения с РФ. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический и технический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ — секция интересов Грузии, в которой работает грузинский персонал.