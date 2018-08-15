РФ находится на первом месте по денежным переводам в Грузию

Тбилиси , 15 августа / Синьхуа / — В июле 2018 года из-за рубежа в Грузию с помощью электронных систем денежных переводов было перечислено 144,2 млн долларов /352,9 млн лари/, на 19,3 проц больше /на 23,3 млн долларов/, чем в аналогичный период 2017 года. Об этом сегодня сообщил Национальный банк Грузии.

Согласно информации, 92,8 проц всех денежных переводов приходится на 16 крупнейших стран-доноров, из которых в Грузию было направлено более одного миллиона долларов. На эти же 16 стран в июле 2017 года приходилось 93,8 проц денежных переводов.

Пятерка стран, из которых в Грузию поступило наибольшее количество переводов: РФ /43 млн долларов/, Италия /16,3 млн долларов/, Греция /15 млн долларов/, США /14,9 млн долларов/, Израиль /13,4 млн долларов/, Турция /10,2 млн долларов/.

Из Грузии за границу в июле 2018 года переведено порядка 18,9 млн долларов /46,3 млн лари/, в июле прошлого года было 15,8 млн долларов /38 млн лари/. —0—