Помощник президента рассказал, как в Цхинвале отметят День признания РЮО 

ЦХИНВАЛ, 15 авг — Sputnik. До грандиозного празднования десятилетия независимости Южной Осетии остаются считанные дни: в столице стремительным темпом идет подготовка к масштабным праздничным мероприятиям, и город готовится встречать гостей со всех уголков мира. О том, как в республике отметят десятую годовщину признания независимости, рассказал в интервью Sputnik советник президента Южной Осетии Давид Газзати.
"Центральный стадион Цхинвала станет площадкой для праздничной программы «Южная Осетия: История мужества». Это театральная реконструкция истории Осетии от создания Аланского государства, до сегодняшних дней, — признания ее Россией", — сказал Газзати.
В театральной реконструкции, добавил советник, примут участие более двух тысяч человек. Жителей Цхинвала и гостей столицы также ожидает праздничный концерт и салют.
"Гостей будет очень много: накануне праздника пройдет всемирный съезд осетин, и в городе будет много наших соотечественников, которые останутся на праздник. Помимо этого, приезжают почти сто гостей, среди которых представители Сирии, Донецка, Луганска, Карабаха, Абхазии, России. Ожидаются гости из Республики Сербской, а также главы республик северного Кавказа", — добавил Газзати.
День признания независимости РЮО отмечается 26 августа — именно в этот день в 2008 году Российская Федерация признала независимость Южной Осетии. Вслед за РФ суверенитет республики также признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
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