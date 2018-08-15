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«С миру по нитке» в Тбилиси: премьера на телеканале «МИР» уже скоро
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«С миру по нитке» в Тбилиси: премьера на телеканале «МИР» уже скоро 

Мир24 2 часа назад
В том, что Тбилиси — прекрасный город для отдыха, убедились ведущие трэвел-шоу «С Миру по нитке». Прямо сейчас в столице Грузии идут съемки нового сезона всем полюбившегося телепроекта.
Ранее съемочная группа во главе с ведущим программы Сергеем Беликовым изучала достопримечательности Баку. Столица Азербайджана стала самым популярным городом Содружества в рейтинге летних путешествий.
«С миру по нитке» — это не просто шоу о туризме, а наглядная инструкция, как, потратив минимум денег, получить максимум приключений. Новый сезон проекта уже скоро на телеканале «МИР»! Не пропустите!
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