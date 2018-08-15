Осторожный Пашинян: сто дней нового премьера Армении

ЕРЕВАН , 15 авг — РИА Новости . Сто дней исполняется в среду со дня вступления Никола Пашиняна в должность главы правительства Армении . Он стал первым в республике лидером, пришедшим к власти в результате ненасильственных акций протеста, длившихся почти месяц.

Пашинян ворвался в большую политику 13 апреля — в этот день он вывел своих сторонников на центральную площадь Еревана и объявил, что не согласен с намерением властей избрать экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

И хотя до избрания Пашиняна премьером было еще далеко, он уже тогда не сомневался, что ему удастся занять это кресло. Во всех интервью он заявлял, что путем «бескровной революции» переломит ситуацию в стране — избавится от коррупции в высших эшелонах власти и обеспечит простым гражданам нормальную жизнь.

Вместе с тем эксперты отмечают, что, став премьером, Пашинян проводит довольно осторожную политику — это касается как вопросов повышения благосостояния населения, борьбы с олигархами, так и отношений с Россией и другими странами.

Обещания надо выполнять

Еще в дни массовых акций протеста Пашинян пообещал своим сторонникам, в первую очередь, решить проблему накопившихся огромных долгов по штрафам за нарушения ПДД, пеням за просроченные банковские задолженности в агросекторе, искоренить монополии на ввоз в страну товаров, бороться с коррупцией.

Уже летом парламент Армении одобрил закон об амнистии для 150 тысяч человек, предусматривающей списание штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 28,4 миллиона долларов. По договоренности с банковским сектором около 100 тысячам заемщиков будут списаны пени за просроченные сельхозкредиты, что позволит крестьянам получить «чистую» кредитную историю.

Кроме того, сразу после своего избрания Пашинян заявил, что все монополии на импорт в Армении ликвидированы и любой желающий может ввозить в страну любую продукцию. Ежедневно полиция, СК, Служба нацбезопасности и прокуратура сообщают о коррупционных разоблачениях на самых разных уровнях.

По мнению армянского политолога Гранта Микаеляна, все обещания выполнить невозможно. «Естественно, нужно сделать то, что встречает наименьшее сопротивление и задевает наименьшее число игроков. Ведь если борьба с олигархами будет очень острой, то это может задеть экономическую стабильность. Поэтому Пашинян старается быть осторожным», — сказал он РИА Новости.

Первые предварительные итоги экономической политики кабмина за прошедшие 100 дней подвел сам премьер во время визита на свою малую родину — в Тавушскую область Армении. Он отметил, что его правительство снизило тарифы на электроэнергию и газ для необеспеченных семей, в результате борьбы с монополиями подешевел ряд товаров, снижены процентные ставки по ипотечным кредитам.

Кроме того, по его словам, в июне рост экономической активности составил 9,6%, а за первую половину 2018 года, согласно данным статистики, этот показатель вырос на 8,9%. Премьер считает эти показатели позитивными, особенно с учетом того, что после политических изменений, как правило, наблюдается спад экономики и экономической активности. Однако, по мнению Пашиняна, люди пока не ощущают влияния экономической активности и главной задачей правительства является создание инклюзивной экономической системы.

Корреспондент РИА Новости поговорил с людьми на улице и узнал, что они думают по поводу политики нового премьера, удалось ли ему выполнить обещания. В частности, как рассказала переводчица Ани, у нее появилась надежда, что «все будет честно». «Самая главная революция произошла в сознании людей, возникла уверенность, что каждый может изменить жизнь страны, что объединившись, мы всегда сможем менять обстоятельства в нашу пользу. Люди верят в свои силы и не позволят повториться беззакониям», — сказала она.

По словам менеджера Вардана, он ожидал «установления законности, создания правового государства, обеспечения прав человека». «Все это воплощается в жизнь. Социальных ожиданий у меня не было», — сказал он.

Работник небольшой компании Саркис считает, что «сейчас нет коррупции, бюрократической волокиты», а в супермаркетах и крупных магазинах «выдают чеки контрольно-кассовых аппаратов».

В то же время пенсионерка Гоар отметила, что пока не заметила каких-либо изменений. «Очень рада всеобщему прогрессу, тому, что люди стали больше улыбаться. Но я как пенсионерка никаких изменений не ощутила», — сказала она.

Бывшие первые лица под следствием

Если об экономических итогах 100 дней в Армении говорят с осторожным оптимизмом, то уголовные дела, фигурантами которых становятся бывшие первые лица государства, вызывают огромный интерес. Пока самым высокопоставленным политиком, находящимся под следствием, является второй президент страны Роберт Кочарян , занимавший пост главы государства в 1998-2008 годах. Специальная следственная служба Армении предъявила ему в конце июля обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

В рамках того же дела обвинения предъявлены бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и действующему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову , служившему в 2008 году в ВС Армении. И если Хачатуров освобожден под залог, то Арутюнян объявлен в розыск.

По подозрению в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества арестован экс-глава Минобороны Манвел Григорян. Брат экс-президента Саргсяна — Левон Саргсян и его племянница объявлены в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Один из племянников арестован по обвинению в покушении на убийство.

По мнению армянского политолога Вигена Акопяна, такая активность нынешней власти «в борьбе за правду» может быть связана с определенными договоренностями, достигнутыми во время транзита власти. Он считает также, что арест Кочаряна может стать катализатором формирования оппозиционного поля в стране, где образовался вакуум.

"Своим телеинтервью (после предъявления обвинения — ред.) Кочарян фактически заявил о возвращении в политику. Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» поняли этот посыл, отреагировав официальными заявлениями (осуждающими аресты — ред.)", — считает Акопян.

Сам Пашинян ни разу не прокомментировал громкие обвинения. Политолог Грант Микаелян связывает это с тем, что и в этом вопросе премьер проявляет сдержанность и осторожность. «Сейчас сторонники новых элит требуют проводить более радикальную политику в отношении элит старых, что может нести определенные негативные последствия для страны. В этой ситуации премьер проявляет сдержанность, это тоже достаточно позитивно», — отметил эксперт.

Стратегические отношнения с РФ — приоритет

США. Сразу после своего избрания Пашинян заявил, что резких внешнеполитических реверсов страна делать не будет, Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ, так как «народ, требуя изменений во внутренней жизни, не требовал внешнеполитических изменений». По его словам, союзнические стратегические отношения с Россией останутся приоритетом армянских властей, Армения будет продолжать сотрудничество также с Ираном , странами ЕС

Пашинян заявляет, что никаких политических препятствий для дальнейшего развития армяно-российских отношений нет, остается лишь реализовать имеющийся потенциал. За короткий период состоялись две его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным , результаты которых Пашинян оценил очень позитивно. Однако ряд событий стали настоящим испытанием для двусторонних связей. Самой острой проблемой явились обвинения в свержении конституционного строя, предъявленные генсеку ОДКБ Хачатурову.

Глава МИД РФ Сергей Лавров , комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Пашинян заявил, что в стране сложилась новая ситуация, и все, в том числе российские коллеги, должны к ней адаптироваться. Тем не менее, Хачатуров был освобожден под залог и вернулся в Москву.

Познакомился с Алиевым благодаря Путину

Ключевой проблемой Армении почти четверть века является решение карабахской проблемы. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция США), являющиеся посредниками в урегулировании конфликта работают над возобновлением переговорного процесса после смены власти в Армении. Первая встреча глав МИД двух стран Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова после длительных переговоров прошла 11 июля в Брюсселе

Пашинян заявил, что его и президента Азербайджана Ильхама Алиева познакомил на церемонии открытия чемпионата мира по футболу президент РФ Владимир Путин. Однако переговоров между ними пока не было. По словам премьера Армении, для возобновления переговорного процесса необходим определенный подготовительный этап. Он добавил, что армянская сторона выражает готовность продолжить переговоры в конструктивном русле, в рамках взятых политических обязательств и в контексте национальных интересов Армении. Вместе с тем Пашинян считает, что успех в переговорах может обеспечить участие в них Карабаха. «Даже при большом желании я не могу себе приписать мандат на ведение переговоров от имени народа Карабаха», — заявлял Пашинян.

Позиция премьера по другой важной проблеме — нормализации отношений с Турцией — не отличается от подходов прежних властей. По его словам, Ереван готов уладить отношения без предусловий. «Предварительные условия выдвигает Турция и это нелогично, так как они обусловлены отношениями с третьей страной (Азербайджаном — ред.). А Армения готова наладить отношения и установить дипотношения с Турцией без предусловий, придерживаясь политики международного признания геноцида армян», — сказал на одной из пресс-конференций Пашинян.

Сырая конструкция власти

По мнению политолога Гранта Микаеляна, первое, что пока не удалось премьеру — назначить новые парламентские выборы. «На мой взгляд, это нужно и ему, и стране, потому что ситуация неопределенности уже довольно сильно затянулась», — считает эксперт.

По его словам, во внешней политике Пашинян пока не смог найти стабильный модус отношений как с Россией, так и с Западом, так как пока существует определенное недоверие. «С другой стороны, он определил приоритеты в отношении России и Запада и пока что четко придерживается их. Насколько я понимаю, готовится визит премьера в Иран, что, на мой взгляд, очень позитивно. Осталось проявить активность в направлении Индии, Китая , возможно, Японии Южной Кореи », — сказал Микаелян.

С другой стороны, по мнению политолога, Пашиняну удалось создать хотя и сырую, но некую конструкцию политической власти, а проблема кадрового голода хоть и существует, но так или иначе решается.

"В экономике удалось предотвратить спад. Премьер очень правильно понимает приоритеты в развитии экономики. И, наконец, ему удается оставаться в какой-то степени медиатором политического процесса", — отметил Микаелян.