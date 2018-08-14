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В Армении протестующие сорвали пресс-конференцию после освобождения экс-президента
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В Армении протестующие сорвали пресс-конференцию после освобождения экс-президента 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Протестующие ворвались в зал, где проходила пресс-конференция после освобождения из-под ареста бывшего президента Армении Армена Кочаряна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что протестующие скандировали «Убийца».
Глава офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян отметил, что из-за протестов пресс-конференцию пришлось отменить.
"Да, ее сорвала группа провластных активистов", — заявил Согомонян.
Он также рассказал, что дата новой пресс-конференции будет объявлена позднее.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Армении отменил решение об аресте Кочаряна.
26 июля бывшему президенту были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, после чего он был арестован судом на два месяца. Генпрокуратура отклонила просьбу более 40 депутатов освободить Кочаряна из-под стражи.
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