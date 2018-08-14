В Армении протестующие сорвали пресс-конференцию после освобождения экс-президента

Протестующие ворвались в зал, где проходила пресс-конференция после освобождения из-под ареста бывшего президента Армении Армена Кочаряна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что протестующие скандировали «Убийца».

Глава офиса бывшего главы государства Виктор Согомонян отметил, что из-за протестов пресс-конференцию пришлось отменить.

"Да, ее сорвала группа провластных активистов", — заявил Согомонян.

Он также рассказал, что дата новой пресс-конференции будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Армении отменил решение об аресте Кочаряна.