Ещё
Заместители глав МИД прикаспийских стран планируют консультации осенью в Азербайджане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты
Пока вы спали: Россияне массово скупают авиабилеты

Заместители глав МИД прикаспийских стран планируют консультации осенью в Азербайджане 

ТАСС 1 час назад
АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Заместители глав МИД прикаспийских стран планируют провести консультации осенью этого года в Азербайджане по Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
"Согласно поручению, которое дано главами государств, и согласно договоренностям, закрепленным в принятых документах, эта встреча должна пройти не позже чем через шесть месяцев. Более того, уже есть договоренность, что осенью этого года группа уже соберется и приступит непосредственно к работе. Предварительно, речь идет о встрече в Азербайджане", — рассказал Абдрахманов.
ТАСС: последние новости
В МИД заявили об ухудшающейся ситуации вокруг секции интересов России в Грузии Пашинян: Армении необходим подготовительный этап для возобновления переговоров по Карабаху Назарбаев на встрече с Путиным предложил обсудить тему вокруг генсека ОДКБ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США устроили провокацию у Крымского моста913
Сын Хачатуряна рассказал правду об отце129
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней26
Британию напугал ролик Минобороны РФ196
США заморозили договор с РФ по открытому небу72
Видео
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия Катастрофы
05:52
Французы превратили Путина в охотника на тигров
Политика
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:10
Кому Петросян устраивает «смехопанораму» в спальне
Шоу-бизнес
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Другое
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение