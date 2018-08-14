Заместители глав МИД прикаспийских стран планируют консультации осенью в Азербайджане

Кайрат Абдрахманов. АСТАНА , 14 августа. / ТАСС /. Заместители глав МИД прикаспийских стран планируют провести консультации осенью этого года в Азербайджане по Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана

"Согласно поручению, которое дано главами государств, и согласно договоренностям, закрепленным в принятых документах, эта встреча должна пройти не позже чем через шесть месяцев. Более того, уже есть договоренность, что осенью этого года группа уже соберется и приступит непосредственно к работе. Предварительно, речь идет о встрече в Азербайджане", — рассказал Абдрахманов.