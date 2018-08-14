Грузинские полицейские освоили курсы экстремальной езды

Показали высший пилотаж. Грузинские полицейские освоили курсы экстремальной езды. На экзамене они продемонстрировали элементы профессионального вождения — виражи, повороты, резкое торможение, передает «МИР 24».

Но применять навыки можно будет только на службе. Обычным водителям не стоит повторять элементы на городских магистралях. За любителями быстрой и экстремальной езды проследят умные камеры, которые установили на улицах Тбилиси . Данные передаются в вычислительный центр, обрабатываются, после чего лихачи получают соответствующее уведомление в виде СМС.

Грузии Теймураз Купатадзе. «Наша задача обеспечить безопасность граждан, в том числе и безопасность на дорогах. Экстремальная езда — необходимый навык для профессионалов, который необходим для оперативного выполнения поставленных задач», — сказал руководитель департамента патрульной полиции МВД

Самые лучше водители получили специальные дипломы. Следующий этап тестирования полицейских — сдача экзаменов по физической подготовке. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ