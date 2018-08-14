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Грузинские полицейские освоили курсы экстремальной езды
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Грузинские полицейские освоили курсы экстремальной езды 

Мир24 5 минут назад
Показали высший пилотаж. Грузинские полицейские освоили курсы экстремальной езды. На экзамене они продемонстрировали элементы профессионального вождения — виражи, повороты, резкое торможение, передает «МИР 24».
Но применять навыки можно будет только на службе. Обычным водителям не стоит повторять элементы на городских магистралях. За любителями быстрой и экстремальной езды проследят умные камеры, которые установили на улицах Тбилиси. Данные передаются в вычислительный центр, обрабатываются, после чего лихачи получают соответствующее уведомление в виде СМС.
«Наша задача обеспечить безопасность граждан, в том числе и безопасность на дорогах. Экстремальная езда — необходимый навык для профессионалов, который необходим для оперативного выполнения поставленных задач», — сказал руководитель департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.
Самые лучше водители получили специальные дипломы. Следующий этап тестирования полицейских — сдача экзаменов по физической подготовке. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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