Огромные пробки собрались на границе России и Грузии

У водителей сдают нервы, и на дороге постоянно происходят ссоры из-за места в бесконечной автомобильной пробке. Кто-то пытается объехать соседа и быстрее пробраться к заветному КПП на границе. Маленькие дети, которые едут с родителями, начинают плакать и кричать, а самый ценный продукт во время ожидания на солнце — вода.

Трасса Владикавказ Тбилиси является самой короткой дорогой, которая связывает Россию с Закавказьем. КПП технологически рассчитан на пропуск четырех тысяч человек и 400 автомобилей в сутки. Сейчас здесь умудряется протискиваться 16 тысяч человек и около трех тысяч легковых автомобилей. Пограничники своими силами оборудовали еще четыре дополнительные полосы для движения машин, но это не помогло.

— Сейчас на трассе в сторону Грузии в очереди скопилось почти 250 легковых автомобилей и 60 грузовых, — сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии. — Это почти в два раза меньше, чем было еще несколько дней назад, когда в заторе можно было насчитать по 450 машин. Через неделю ожидаем резкое увеличение автомобилей с другой стороны — возвращающихся из Закавказья в Россию.

По данным комитета по туризму Северной Осетии и республиканского погрануправления ФСБ, в прошлом году через КПП «Верхний Ларс» в Грузию и Армению выехали 2,6 миллиона человек, в этом году уже значительно больше. Эксперты объясняют ажиотаж более привлекательными ценами на отдых в Грузии на фоне подорожания для россиян европейских курортов.

По данным пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии, значительная часть россиян, проезжающих через Верхний Ларс, — этнические армяне и азербайджанцы, которые на время летнего отпуска отправляются навестить своих родственников в Закавказье.

Через КПП ежедневно протискивается около трех тысяч машин, а пункт пропуска рассчитан на 400 автомобилей

Власти Северной Осетии стараются информировать туристов о скоплении машин на Военно-Грузинской дороге, а вдоль трассы на российской территории работают пункты помощи водителям. Подразделения спасателей и ГИБДД тоже переведены в режим повышенной боеготовности.

— С руководством МЧС России обсуждается возможность выделения дополнительных финансовых средств для создания условий по временному размещению граждан в случае длительного ограничения движения на Военно-Грузинской дороге, — сообщили в пресс-службе правительства Северной Осетии.

В дальнейшем планируется реконструкция и расширение КПП, чтобы увеличить его пропускную способность. Обстановку ухудшает то, что перед пунктом пропуска с грузинской стороны идет так называемая «нейтральная полоса», на которой не работают ни российские, ни грузинские службы, а придорожная территория не оборудована пунктами для отдыха или оказания помощи людям.