Почта России вошла в ТОП-5 лучших компаний, осуществляющих EMS-доставку

По данным консалтинговой компании PwC, « Почта России » вошла число пяти лучших компаний, качественно оказывающих услуги международной экспресс-доставки. В ТОП-5 компания попала впервые.

Во втором квартале 2018 года компания заняла четвертую строчку в рейтинге качества услуг. Для сравнения, в 2017 году «Почта России» была на шестом месте, а в 2015 году — на 81-м месте.

Грузии и Бутана. По результатам второго квартала 2018 года по качеству доставки компания уступает операторам Сингапура США в данном рейтинге заняли 55 позицию, Великобритания — 66, Франция оказалась на 84 месте, а Германия — на 108.

В процессе составления рейтинга учитывались такие факторы, как осуществление доставки импортных посылок в срок, быстрая передача данных о статусе посылок, качество ответов на запросы других операторов и показатели роста экспорта, сроки транспортировки и экспорта, сроки прохождения таможенного досмотра и т.д.

Как ранее сообщала пресс-служба «Почты России», в 2017 году компания обработала около 2,2 млн импортных и экспортных международных экспресс-отправлений EMS, что на 19% больше, чем в 2016 году.

Татьяна Руппель

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