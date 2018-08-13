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Почта России вошла в ТОП-5 лучших компаний, осуществляющих EMS-доставку
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Почта России вошла в ТОП-5 лучших компаний, осуществляющих EMS-доставку 

HR-tv.ru 2 часа назад
Фото: HR-tv.ru
По данным консалтинговой компании PwC, «Почта России» вошла число пяти лучших компаний, качественно оказывающих услуги международной экспресс-доставки. В ТОП-5 компания попала впервые.
Во втором квартале 2018 года компания заняла четвертую строчку в рейтинге качества услуг. Для сравнения, в 2017 году «Почта России» была на шестом месте, а в 2015 году — на 81-м месте.
По результатам второго квартала 2018 года по качеству доставки компания уступает операторам Сингапура, Грузии и Бутана. США в данном рейтинге заняли 55 позицию, Великобритания — 66, Франция оказалась на 84 месте, а Германия — на 108.
В процессе составления рейтинга учитывались такие факторы, как осуществление доставки импортных посылок в срок, быстрая передача данных о статусе посылок, качество ответов на запросы других операторов и показатели роста экспорта, сроки транспортировки и экспорта, сроки прохождения таможенного досмотра и т.д.
Как ранее сообщала пресс-служба «Почты России», в 2017 году компания обработала около 2,2 млн импортных и экспортных международных экспресс-отправлений EMS, что на 19% больше, чем в 2016 году.
Татьяна Руппель
Фото Pixabay
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