Россия возмущена нападками участников бархатной революции на их давних врагов

Спустя три месяца после прихода к власти в результате мирной «бархатной революции» премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит беспрецедентную кампанию по борьбе с коррупцией, которая порядком нервирует Россию и вызывает бурное негодование в среде политических оппонентов.

Сегодня в Армении арестам подвергаются даже те, кому раньше приписывали статус неприкосновенности: среди этих людей — бывший президент Роберт Кочарян , которого обвиняют в свержении конституционного строя во время столкновений, произошедших десять лет назад и повлекших за собой человеческие жертвы, а также родственники Сержа Саргсяна , премьер-министра, свергнутого революцией. Аресты затронули и высокопоставленных военных, в том числе армянского главу военного союза, которым руководит Россия.

«За последние дни мы несколько раз доводили эти наши озабоченности до армянского руководства», — заявил 31 июля министр иностранных дел Сергей Лавров . Пашинян в пятницу отпарировал российскому МИДу , сказав, что Армения пребывает в «новой ситуации, и всем, включая наших российских партнеров, следует адаптироваться к этой новой реальности», сообщает сайт Aysor.am.

Сторонники премьер-министра говорят, что аресты — давно назревавшая расплата за бесчинства режима, при котором чиновники и бизнесмены со связями наживались на откатах и коррумпированных монополиях, в то время как треть трехмиллионного населения этой кавказской страны жила за чертой бедности. Критики Пашиняна утверждают, что он мстит Кочаряну за то, что тот приказал армии разогнать оппозиционные силы, протестовавшие против предполагаемой подтасовки результатов на президентских выборах 2008 года, которые привели к власти Саргсяна.

Политические разногласия

В ходе столкновений погибли десять человек, а Пашинян, помогавший руководить протестами, позднее был заключен в тюрьму. Хотя он и пользуется огромной популярностью у людей, будучи вдохновителем массовых демонстраций, которые заставили Сержа Саргсяна в апреле подать в отставку, это расследование обостряет политические разногласия, все чаще звучат заявления о том, что безопасность Армении находится под угрозой ввиду конфликта с Азербайджаном по поводу спорного региона Нагорного Карабаха.

Преследование Кочаряна получило «внушительный резонанс далеко за пределами Армении и может стать важным прецедентом» в регионе, сказал Ричард Гирагосян, директор Центра региональных исследований, аналитического центра в столице Армении, Ереване . Нападки на «давно сложившуюся элиту теперь вызывают оправданную реакцию России», объяснил он.

Армения едва ли может позволить себе испортить отношения с президентом России Владимиром Путиным , ведь она рассчитывает на помощь Москвы в рамках договора о взаимной обороне в условиях политической напряженности, которая наблюдается в отношениях с соседней Турцией и Азербайджаном. Кочарян, который находился у власти на протяжении десяти лет до 2008 года, и Саргсян — оба поддерживали тесные связи с Россией, которая имеет в Армении важную военную базу и является для страны основным поставщиком оружия. В 2015 году с подачи Саргсяна Армения вступила в возглавляемый Россией Евразийский экономический союз

Объявлены в розыск

В числе обвиняемых директор возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров , который в 2008 году занимал должность заместителя министра обороны. Он вернулся в Москву после освобождения под залог. Бывший министр обороны Армении также был объявлен в розыск.

Накануне своего задержания в интервью YerkirMedia бывший лидер НКР Кочарян назвал это дело «сфабрикованным и политически мотивированным», добавив, что судебное преследование понравится Азербайджану. «Наша страна пребывает в состоянии войны, что же мы делаем?» — сказал он.

На этой неделе прокурорам было подано ходатайство, подписанное 45 из 105 членов парламента Армении, в основном представителями бывшей правящей Республиканской партии , в котором звучит призыв освободить Кочаряна из предварительного заключения. Члены партии в коалиционном правительстве Пашиняна также добавили сюда свои имена.

Пашинян отрицает какие бы то ни было политические мотивы, в прошлом месяце он сказал репортерам, что «следователи сами решат», есть ли основания для обвинений.

Заручаясь поддержкой

Он добивается поддержки, призывая армян присоединиться к демонстрации, которая запланирована на 17 августа в Ереване и призвана отметить его первые сто дней пребывания на посту. Пашинян стал премьер-министром в мае после того, как попытки Саргсяна удержаться у власти, заделавшись премьером после двух сроков на посту президента, вызвали всеобщее негодование.

С тех пор прокуроры возбудили уголовные дела против двух племянников Саргсяна и обвинили его брата Левона в том, что он не учел в налоговой декларации около семи миллионов долларов. Бывший глава службы безопасности Саргсяна был взят с поличным с более чем миллионом долларов на руках.

Хотя Кремль враждебно относился к революциям, которые открывали дорогу прозападным правительствам в Грузии Молдавии и на Украине , ранее он воздерживался от критики в адрес Армении, особенно после того, как Пашинян отверг вероятность каких бы то ни было перемен в лояльности. В мае он сказал Путину, что «никто никогда не ставил под сомнение стратегическое значение армяно-российских отношений и никогда не будет этого делать».

Теперь же Россия «явно обеспокоена» арестом Кочаряна, тогда как судебные преследования, которые «поражают в самое сердце лояльную России политическую систему, могут стать красной линией», которая в ближайшие месяцы усилит напряженность, считает Лилит Геворкян , старший аналитик IHS Markit в Лондоне.

«Абсолютно очевидно, что Россия желает краха народной революции и замены ее прежним олигархическим режимом, который бы возглавил новый политик, получивший одобрение России», — сказала она.