МИД Армении: кандидатура нового генсека ОДКБ находится на стадии обсуждения в организации

ЕРЕВАН , 14 августа. / ТАСС /. Армения инициировала процесс замены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а вопрос по кандидатуре нового генсека находится на стадии внутренних обсуждений в самой организации. Об этом во вторник в ходе брифинга заявила и.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

"Мы только инициировали замену генсека ОДКБ. Все остальные процедуры находятся на стадии внутренних обсуждений [в ОДКБ], и в случае принятых решений мы проинформируем общественность", — заявила Нагдалян.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).