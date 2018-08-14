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МИД Армении: кандидатура нового генсека ОДКБ находится на стадии обсуждения в организации
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МИД Армении: кандидатура нового генсека ОДКБ находится на стадии обсуждения в организации 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ИА Regnum
ЕРЕВАН, 14 августа. /ТАСС/. Армения инициировала процесс замены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а вопрос по кандидатуре нового генсека находится на стадии внутренних обсуждений в самой организации. Об этом во вторник в ходе брифинга заявила и.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.
"Мы только инициировали замену генсека ОДКБ. Все остальные процедуры находятся на стадии внутренних обсуждений [в ОДКБ], и в случае принятых решений мы проинформируем общественность", — заявила Нагдалян.
26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам генсек, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).
После президентских выборов 19 февраля 2008 года в Армении прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. За помощью к медикам обратились около 230 человек.
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