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Не бросил своих прихожан: Бибилов провел встречу с отцом Георгием Пухатэ
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Не бросил своих прихожан: Бибилов провел встречу с отцом Георгием Пухатэ 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 10 авг — Sputnik. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил благодарность отцу Георгию Пухатэ за то, что он не бросил своих прихожан во время грузинской агрессии в августе 2008 года, молясь за мир на земле Южной Осетии. Встреча Бибилова со священнослужителем прошла в пятницу, сообщает пресс-служба президента.
Встреча Анатолия Бибилова с отцом Георгием Пухатэ
"В те дни вы не бросили своих прихожан, были с ними и молились за мир на земле Осетии. Это героический поступок, за который выражаю вам большую благодарность. К сожалению, эти поступки порой забываются и не ценятся, но рано или поздно они становятся очевидны и доступны для всех. Знаю, что долгое время вы не находитесь в Южной Осетии, но мне бы очень хотелось, чтобы вы были здесь со своей паствой, со своими близкими и друзьями, с прихожанами, которые вас ждут. Я думаю, что вы сделаете очень многое для православия в Южной Осетии", — сказал президент.
Отец Георгий Пухатэ, со своей стороны, поблагодарил Бибилова и подчеркнул, что очень тяжело вспоминать события августа 2008 года.
"Это был не просто военный конфликт, было полное осознание того, что нас уничтожают, мы это видели и чувствовали. Было страшно, и я этого не скрываю. Но у нас была какая-то искра Божья. Господь не остается глухим к молитвам стариков и детей, притесняемых и обижаемых. И это было в наших сердцах, другой уверенности у меня не оставалось. Я был уверен, что молитвы народа, который скрывался в подвалах и со слезами на глазах взывал к Богу, не останутся без внимания. И Господь пришел на помощь", — заключил он.
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