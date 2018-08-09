«Жди меня» на НТВ отправится в экспедицию, чтобы воссоединить близких

В популярной передаче — новые свершения: иногда люди, которые разыскивают друг друга, находятся на огромном расстоянии, но его придется преодолеть…

Марина Малахова ищет братьев и сестер по матери, с которыми ее разлучили в детстве, когда родителей лишили прав и забрали из семьи. Марина воспитывалась в интернате, куда попала в 10 лет. Ее братьев Алексея и близнецов Александра и Сергея, а также сестру Евгению сначала забрали в дом ребенка, а потом увезли в Германию . Где все братья и сестры сейчас, Марине неизвестно. Ранее в программу «Жди меня» приходили заявки от однофамильцев героини, где фигурировал город Калининград

В первых выпусках программы на НТВ в студию приходил Николай Чепиков — успешный студент московского университета, выпускник одного из детских домов. Хобби Николая — фокусы, он с детства мечтал достичь в этом мастерства. Коля искал свою маму, которая оставила его сразу после рождения. В записях роддома не было сведений о ней. Но оказалось, что она сама ищет сына с 2000 года. Мама одумалась и оформила заявку на его поиск через несколько месяцев после того, как бросила сына! Коля встретился с мамой в студии и узнал, что у него есть еще и сестры, которые были удочерены… итальянцами. Программа «Жди меня» в ноябре обратилась к коллегам-журналистам в Италии , чтобы их разыскать.

Абрам Боколишвили ушел в армию в 1938 году из Грузии и смог вернуться к родным лишь спустя 16 лет. Перед армией он женился. Когда Абрам призвался, молодая жена осталась жить с его родителями. Сразу после Финской он попал на Отечественную войну, потом был плен, а затем его отправили в ссылку в Бурятию на угольные шахты. Там он познакомился с Евдокией Черных. Они стали жить гражданским браком. У них родились двое сыновей, Николай и Валерий. В 1954-м, после смерти Сталина, Абрам вернулся в Грузию. Его грузинская жена все эти годы ждала его. В Грузии у Абрама родились еще двое сыновей, Нодар и Отар. Он хотел вернуться назад в Бурятию, но семья делала все, чтобы он не смог уехать — прятали паспорт, письма. В этом перед смертью повинилась сестра Абрама русской невестке Ирине (жене Нодара). Абрам умер в 1985-м году. Умирая, он завещал Нодару и Отару найти его сыновей в Бурятии. Программа «Жди меня» отправится в Грузию вместе с Нодаром, Отаром, их братом Николаем и племянником Дмитрием.

Смотрите новый выпуск программы «Жди меня» на НТВ в субботу, 11 августа, в 14:00.