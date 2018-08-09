об освещении событий августа 2008 года западными СМИ

«События августа 2008 года — это водораздел и определённо тот момент, когда Москва утратила все остававшиеся иллюзии о хвалёной объективности и честности ведущих западных СМИ. С другой стороны, большинство из них, кажется, перестали даже делать вид, что освещают Россию непредвзято. Отмашку дали. Сезон начался».

Когда-то комиссия Евросоюза установила, что конфликт 2008 года начала не Россия, а Грузия , атаковавшая Южную Осетию . Однако многие СМИ и политические круги на Западе по-прежнему считают, что виновата Москва.

Время летит. На эту неделю пришлась десятая годовщина начала конфликта, сопровождавшегося, пожалуй, первой войной в соцсетях. Всё началось с того, что поддерживаемый Вашингтоном президент Михаил Саакашвили начал обстрел Южной Осетии, которая провозгласила независимость в начале девяностых.

После войны 1991—1992 годов в регионе находились российские миротворцы. Та война сопровождалась этническими чистками с обеих сторон. По данным Human Rights Watch, грузины сжигали целые осетинские деревни, а осетины разграбляли и сжигали дома грузин. Всего погибших и пропавших без вести было около тысячи человек.

К 2008 году уже появилась такая вещь, как социальные сети, но люди ещё не поняли их тёмных сторон. В целом новинку воспринимали как нечто безобидное, весёлое и несерьёзное. Первоначальная реакция лишь подтверждала такое мнение. Вот известный комментарий пользователя из штата Джорджия (название которого по-английски совпадает с названием Грузии): «Я живу в Джорджии, но нигде России не вижу, даже не слышу, а говорят про танки. Надо ли мне беспокоиться?» (в оригинале текст изобилует ошибками правописания). А в Facebook доморощенные комики вопрошали, нужно ли бежать из Атланты до того, как в город войдут русские.

Новые ощущения

Детище Марка Цукерберга появилось на свет в 2004 году, но критической массы достигло лишь через несколько лет. За 20 месяцев, с декабря 2006-го по август 2008-го, число пользователей выросло с 12 млн до 100 млн Когда начинались операции в Ираке Афганистане , о Facebook говорить не приходилось, но, когда Саакашвили решил ударить по бывшей автономной области, способность этой платформы влиять на формирование дискурса была налицо.

Тбилиси , похоже, полагали, что Россия не станет исполнять свои обязательства по обеспечению безопасности Южной Осетии, но Кремль отреагировал быстро. Однако, с лёгкостью выиграв на поле боя, он потерпел горькое поражение в информационной войне, потому что социальные сети стремительно наводнили заявления о том, что русские «вторглись» в Грузию, а мейнстримные СМИ активно тиражировали эти слова (и в большинстве своём продолжают повторять эту ложь до сих пор).

Всё это — несмотря на то, что в 2009 году комиссия, созданная Европейским союзом, расследовав причины произошедшего, чётко вывела, что конфликт начала Грузия.

«По мнению миссии, войну спровоцировала Грузия, когда в ночь с 7 на 8 августа, используя тяжёлую артиллерию, атаковала Цхинвал в Южной Осетии», — заявила глава комиссии Хайди Тальявини.

Критикуя Москву за то, что та порой выходила «далеко за рамки необходимой обороны», доклад всё же в пух и прах разнёс версию Саакашвили, что его страна лишь реагировала на российское вторжение. Подтверждений этому эксперты не нашли, зато отметили, что Россия имела право на ответное применение силы.

Установки

Однако даже спустя десятилетие мейнстримные СМИ продолжают рассказывать о российском вмешательстве искажённо, по-прежнему путая агрессора и пострадавших. А доклад ЕС в лучшем случае считают неудобным.

Примечательно, что, когда на этой неделе Саломе Зурабишвили (вероятный кандидат в президенты от правящей партии «Грузинская мечта») признала, что боевые действия начала её страна, англоязычные СМИ её комментарии проигнорировали.

Можно вспомнить, как в этот вторник миссия США при ОБСЕ и датский МИД в Twitter пели старую песню о том, как «Россия вторглась». Дезинформацией занимаются и отдельные журналисты, среди которых можно отметить Саймона Островского, работающего на американскую Службу общественного вещания (PBS) и онлайн-ресурс Coda Story (связанный, кстати, с Тбилиси).

Правды не сыскать?

Сейчас конфликт 2008 года можно назвать переломной точкой. Именно тогда, пожалуй, и началась нынешняя волна фейковых новостей, усиленных соцсетями. Такие информагентства, как Associated Press Reuters , обвинялись в распространении отредактированных и постановочных фотографий и видеозаписей, говорящих в пользу протбилисской пропаганды, а Human Rights Watch обвиняла Россию в преувеличении числа погибших при нападении Грузии на Южную Осетию.

Конечно, в телерепортажах был сильный перекос. Например, CNN , как выяснил RT, выдавая кадры Цхинвала, разрушенного грузинскими ударами, сообщал зрителям, что это грузинский Гори, пострадавший от российских войск. Печатные издания тоже не покрыли себя славой. Так, основатель газеты The eXile Марк Эймс называл The New York Times «пиар-рупором Грузии».

События августа 2008 года — это водораздел и определённо тот момент, когда Москва утратила все остававшиеся иллюзии о хвалёной объективности и честности ведущих западных СМИ. С другой стороны, большинство из них, кажется, перестали даже делать вид, что освещают Россию непредвзято. Отмашку дали. Сезон начался.