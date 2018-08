об освещении событий августа 2008 года западными СМИ 

После войны 1991—1992 годов в регионе находились российские миротворцы. Та война сопровождалась этническими чистками с обеих сторон. По данным Human Rights Watch, грузины сжигали целые осетинские деревни, а осетины разграбляли и сжигали дома грузин. Всего погибших и пропавших без вести было около тысячи человек.

К 2008 году уже появилась такая вещь, как социальные сети, но люди ещё не поняли их тёмных сторон. В целом новинку воспринимали как нечто безобидное, весёлое и несерьёзное. Первоначальная реакция лишь подтверждала такое мнение. Вот известный комментарий пользователя из штата Джорджия (название которого по-английски совпадает с названием Грузии): «Я живу в Джорджии, но нигде России не вижу, даже не слышу, а говорят про танки. Надо ли мне беспокоиться?» (в оригинале текст изобилует ошибками правописания). А в Facebook доморощенные комики вопрошали, нужно ли бежать из Атланты до того, как в город войдут русские.

Новые ощущения

Всё это — несмотря на то, что в 2009 году комиссия, созданная Европейским союзом, расследовав причины произошедшего, чётко вывела, что конфликт начала Грузия.

«По мнению миссии, войну спровоцировала Грузия, когда в ночь с 7 на 8 августа, используя тяжёлую артиллерию, атаковала Цхинвал в Южной Осетии», — заявила глава комиссии Хайди Тальявини.

Критикуя Москву за то, что та порой выходила «далеко за рамки необходимой обороны», доклад всё же в пух и прах разнёс версию Саакашвили, что его страна лишь реагировала на российское вторжение. Подтверждений этому эксперты не нашли, зато отметили, что Россия имела право на ответное применение силы.

Установки

Однако даже спустя десятилетие мейнстримные СМИ продолжают рассказывать о российском вмешательстве искажённо, по-прежнему путая агрессора и пострадавших. А доклад ЕС в лучшем случае считают неудобным.

Вообще, этим летом симулякр «российское вторжение в Грузию» обильно повторялся средствами массовой информации, включая Foreign Policy , «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» *, Vox, британский The Spectator, Politico, Newsweek , The Australian и Al Jazeera. И это лишь небольшая подборка, выданная при быстром поиске в Google

Правды не сыскать?

Сейчас конфликт 2008 года можно назвать переломной точкой. Именно тогда, пожалуй, и началась нынешняя волна фейковых новостей, усиленных соцсетями. Такие информагентства, как Associated Press Reuters , обвинялись в распространении отредактированных и постановочных фотографий и видеозаписей, говорящих в пользу протбилисской пропаганды, а Human Rights Watch обвиняла Россию в преувеличении числа погибших при нападении Грузии на Южную Осетию.

Конечно, в телерепортажах был сильный перекос. Например, CNN , как выяснил RT, выдавая кадры Цхинвала, разрушенного грузинскими ударами, сообщал зрителям, что это грузинский Гори, пострадавший от российских войск. Печатные издания тоже не покрыли себя славой. Так, основатель газеты The eXile Марк Эймс называл The New York Times «пиар-рупором Грузии».