В Южной Осетии почтили память погибших в ходе конфликта 2008 года

Цветы несут не только к памятникам и могилам — осколки войны разбросаны по всему Цхинвалу. Руины, оставшиеся от казарм российских миротворцев, именно они приняли на себя первый удар грузинской артиллерии. Подготовленная американскими инструкторами армия била по мирному Цхинвалу всю ночь.

Под утро в город ввели танки. Изуродованная башня одного из них до сих пор торчит из бетонного крыльца здания в самом центре города. Её так и не смогли вытащить. В тот день на этом перекрёстке местные ополченцы вели бой с тремя прорвавшимися грузинскими бронемашинами.

Это был неравный бой. Грузинская армия зверски сжигала село за селом, артиллерия прицельно обстреливала автомобили, не давая мирным жителям покинуть зону боевых действий. Обгоревшие остовы машин — мемориал сожжённых душ. Десятки безоружных людей так и не выбрались из города. Врачи и медсестры под пулями эвакуировали пациентов.

Когда силы оборонявшихся ополченцев практически иссякли, на защиту Южной Осетии встала Россия . Операция по принуждению Грузии к миру заняла пять дней.

"Россия получила главное — мир. Мы смогли защитить своих граждан — их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии , и в Южной Осетии. И у нас не болит постоянно голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ. В результате просто в регионе все понятно", — заявил Дмитрий Медведев , занимавший тогда пост президента.

Из-за военной авантюры грузинского правительства погибли более тысячи человек. Среди них порядка 70 российских военнослужащих. В Южной Осетии помнят каждого, кто отдал свои жизни за мирное небо над Южной Осетией.