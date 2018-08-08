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Экс-глава Южной Осетии опроверг слухи о бегстве с места боев в 2008 году
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Экс-глава Южной Осетии опроверг слухи о бегстве с места боев в 2008 году 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЦХИНВАЛ, 8 авг — РИА Новости. Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты в интервью РИА Новости опроверг сообщения о том, что он якобы покинул место боевых действий в августе 2008 года.
"Бред этих недалеких и лживых людей даже не хочется всерьез комментировать. Наверное, для них было бы лучше, если бы я был убит на улицах Цхинвала или где-то под бомбежкой. Но их надежды не оправдались. Где я был и какие действия предпринимал как верховный главнокомандующий, видели те, кто с оружием в руках защищал Южную Осетии", — заявил он.
По его словам, распространение таких слухов «было выгодно тем людям, которые Южную Осетию даже не считали своей родиной, гражданство получили после 2008 года».
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30.
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