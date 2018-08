Как «боевой бурят» Бато Дашидоржиев остановил колонну грузинского спецназа

В 2008 году по время атаки Грузии на Южную Осетию российские солдаты показали много примеров героизма и отваги. Западные СМИ старательно замалчивали эти факты или не обращали на них внимание, но один случай поразил даже их. Солдат российской армии в одиночку остановил колонну грузинского спецназа.

История произошла 8 августа 2008 года в Южной Осетии. Разведчик 71-го мотострелкового полка Бато Дашидоржиев нес службу на блокпосту на пути от Гори к Цхинвали — столице непризнанной республики. Грузины, до этого отброшенные от столицы, перегруппировались и собирались повторить попытку захватить Цхинвали. Однако по дороге они наткнулись на блокпост, который выставили прибывшие на помощь осетинам российские военные.

Навстречу колонне из машин, под завязку набитых вооруженными грузинами, вышел один военнослужащий — рядовой Бато Дашидоржиев. Ему крикнули, чтобы он убирался с дороги, на что Бато, расставив пошире ноги для устойчивости, вскинул пулемет и на исконно русском послал их в известном направлении.

Пока озадаченные грузины переговаривались между собой, ситуацию успели сфотографировать ехавшие вместе с колонной иностранные журналисты, потом они сами пытались уговорить упрямого бурята дать дорогу. Но впечатления на него произвести не смогли, так что представители СМИ тоже были посланы куда подальше.

В итоге нерешительные грузины ретировались. И хотя Бато был там не совсем один (в кадре не видно, но слева за его спиной стоял «Урал», позади которого лежали его командир и ещё один солдат), это нисколько не умаляет его храбрости. Пока грузины решали, что делать дальше, на помощь нашим подоспели два танка Т-72 и Т-62.

Подвиг рядового оценили во всем мире. «Russian 300 is not necessary enough for one» («Русским и 300 не надо, хватит и одного»), — писали иностранные СМИ. Снимок с героем, остановившем колонну техники, облетел практически весь мир.

«О чем думал этот солдат? Что он чувствовал в тот момент? Разве ему не было страшно? Неужели он не хотел прожить долгую и счастливую жизнь, воспитать детей и внуков?» — удивлялись зарубежные блогеры. Позже к президенту России обратились граждане Монголии , где бурятов считают родными братьями, с просьбой наградить воина званием Героя России.

«Уважаемый Владимир Владимирович, искренне прошу обратить внимание на факт героического поступка, совершённого рядовым Бато Дашидоржиевым в ходе несения им службы на доверенном ему посту. Он в одиночку вышел навстречу целой колонне мотопехоты грузинской армии, не позволив ей следовать далее для эскалации конфликта. Этим он предотвратил гибель сотен и сотен мирных жителей и солдат с обеих сторон. Этот подвиг, несомненно, достоин высокого звания Героя России. Он, героический сын России , погиб на той войне, защищая невинных жителей Осетии. Прошу посмертно наградить Героя, мы верим в Вас».

К сожалению, звание Героя России Дашидоржиеву, если и присвоят, то только посмертно. Бато погиб в Южной Осетии спустя несколько дней.

Вторжение Грузии в Южную Осетию называют по разному: осетины — геноцидом, грузины — восстановлением конституционного порядка, официальная Россия — принуждением Грузии к миру, но для всего мира этот конфликт называется просто «08.08.08». Наша страна не бросила братский народ в беде и направила ему на помощь армию.