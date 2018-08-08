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Саакашвили заявил, что Грузия пыталась предотвратить войну с РФ десять лет назад
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Саакашвили заявил, что Грузия пыталась предотвратить войну с РФ десять лет назад 

Независимая Газета 51 минуту назад
Также по словам политика движение российских войск на Тбилиси остановили только требования Соединенных Штатов Америки.
В госдепе США неофициально признали, что Саакашвили в 2008 г. был виновником войны. Об этом «Коммерсанту» рассказал экс-министр обороны России Сергей Иванов. По его словам, Москва сделала все возможное, чтобы войны не случилось, и в глубине души все западные руководители прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации. Иванов подчеркнул, что Кондолиза Райс в личных беседах с ним призналась, что США здесь ни при чем, это инициатива Саакашвили, он «сорвался с поводка». Эхо Москвы
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