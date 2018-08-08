Иванов: в США признали вину Саакашвили за события в Южной Осетии

Иванов, в то время занимавший пост вице-премьера РФ , в интервью «Коммерсанту» отметил, что Райс после событий августа 2008 года утверждала, что американцы не стоят за нападением на Южную Осетию. Также он считает, что последующее развитие событий и реакция на это Запада показали, что все прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации.

"Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", — рассказал Иванов.