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Иванов: в США признали вину Саакашвили за события в Южной Осетии
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Иванов: в США признали вину Саакашвили за события в Южной Осетии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, впоследствии признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в отношении Южной Осетии «сорвался с поводка», заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Иванов, в то время занимавший пост вице-премьера РФ, в интервью «Коммерсанту» отметил, что Райс после событий августа 2008 года утверждала, что американцы не стоят за нападением на Южную Осетию. Также он считает, что последующее развитие событий и реакция на это Запада показали, что все прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации.
"Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", — рассказал Иванов.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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