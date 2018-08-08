«Ястребы» с подрезанными крыльями. Как живут сейчас экс‐министры Грузии, устроившие бомбежку Цхинвала

Грузинский министр с израильским паспортом

Кресло министра обороны Грузии Давид Кезерашвили получил в 2007 году в возрасте 28 лет. Он стал одним из самых молодых руководителей оборонных ведомств в мире. На этот пост он попал после того, как несколько лет возглавлял финансовую полицию страны и не пользовался особой популярностью у народа.

Тбилиси некоторые до сих пор помнят «комедии масок», когда выбиванием долгов занимались вооруженные полицейские в балаклавах. Сразу после назначения он обозначил своим приоритетом «решение территориальных проблем». Уже тогда Южная Осетия и Абхазия только номинально числились в составе Грузии. После военных действий начала 90-х годов оба региона считали себя независимыми от Тбилиси.

Источник фото: uzel.eu Будущий министр еще в начале 90-х уехал со своей бабушкой в Израиль , где закончил школу. А также завел необходимые знакомства, которые пригодились ему в будущем. После возвращения в Грузию от своего зарубежного гражданства он не отказался. Заняв пост министра обороны страны, он заключил несколько контрактов с израильскими фирмами на поставку современного вида вооружений. В частности, беспилотников, которые постоянно летали над территорией Осетии.

Как выяснилось позже, сделки были не совсем законными. После поставок вооружения на 100 миллионов долларов производитель остался довольным получением от грузинских властей всего 35 миллионов долларов. Остальное вполне могло уйти на откат министру и его посредникам.

Вооружение грузинской армии зарубежным оружием не оставалось без внимания со стороны суверенных регионов. Взявшийся за свою армию тогда еще президент Саакашвили заявил о начале операции «по восстановлению конституционного порядка в Южной Осетии». В дело пришлось вмешаться России . Сразу по окончании «пятидневной войны» проигравший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили назвал это «приостановлением военных действий».

Однако в это же время он пишет сразу три заявления о своей добровольной отставке, но президент оставляет его на этой должности до декабря.

От Тбилиси до Парижа

После ухода с поста бывшим министр занялся нефтяным бизнесом. Когда партия Саакашвили проиграла выборы в местный парламент в 2012 году, его сторонники начали уезжать из Грузии, потому что в Тбилиси новые власти начали вытаскивать на свет некоторые истории о которых бывшие чиновники предпочитали молчать.

Источник фото: YouTube

Имя бывшего министра обороны появилось в СМИ после возбужденного уголовного дела по передаче телекомпании «Имеди» мэру Тбилиси Гиги Угулаве. Следствие выяснило, что Кезерашвили угрозами заставил владельца контрольного пакета канала уступить его за минимальные деньги.

25 февраля 2013 года городской суд Тбилиси заочно арестовал бывшего главу военного ведомства

Кроме эпизода с «Имеди» Кезерашвили также обвинили в контрабанде, взяточничестве и помощи в уклонении от уплаты налогов. Общий размер незаконно полученной им прибыли составил более 12 миллионов долларов.

Где скрывался бывший министр неизвестно, но сотрудники Интерпола уже осенью задержали его во Франции. Однако местный суд отказался выдать гражданина Израиля. Через некоторое время его освободили из-под стражи и даже разрешили покинуть страну.

Источник фото: YouTube

Между тем Тбилисский суд продолжал заочно рассматривать дела беглого министра. Оправдательный приговор по делу о контрабанде суд вынес в 2014 году, через год он признал Кезерашвили невиновным по делу телекомпании «Имеди». После с него сняли обвинения по делу о растрате, а также по вымогательству. На январь 2018 года Давид Кезерашвили все еще проходит по делу о присвоении наследства предпринимателя Бадри Патаркацишвили

Однако не только Грузия заинтересовалась деятельностью опального экс-министра. Прокуратура Швейцарии после публикации скандального «Швейцарского досье» начала проверку счетов Кезерашвили. Согласно документам, в 2012 году одна из его офшорных компаний перечислила в местные банки около 45 миллионов евро.

Где сейчас находится экс-министр выяснить не удалось.

Разжигатель войны

Роль бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили в раздувании военного конфликта с Южной Осетией трудно переоценить. СМИ называли его одним из «ястребов» грузинского правительства, которые ратовали за скорейшее возвращение в состав Грузии Абхазии и Южной Осетии. В 2005 году Мерабишвили лично руководил операцией по поимке бывшего министра внутренних дел Южной Осетии Джемала Каркусова. А уже через год он отчитался о задержании четырех российских военных, которых обвинил в шпионаже, чем на два года рассорил Москву и Тбилиси.

Как сообщил бывший глава пограничной полиции Грузии Бадри Бицадзе министр внутренних дел был одним из тех, кто принимал решение о штурме Цхинвала. Также по окончании военных действий именно Мерабишвили заменил полицейских, которые охраняли границы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией на спецназовцев. Тогда же он заявил, что «для МВД эта война пока не закончена».

Полицейское государство

По окончании конфликта Мерабишвили только набирал силу. Противники Саакашвили требовали его отставки за жестокие разгоны митингов при помощи сначала наемных хулиганов, а после уже полицейских. На вопрос о его действиях министр назвал их абсурдными и не соответствующими действительности.

В мае 2009 года полиция во время митинга, на котором демонстранты требовали освободить политических заключенных, применила резиновые пули. На следующий день после разгона по всей стране прокатились аресты политических активистов. Грузия на глазах превратилась в полицейское государство, что вызывало гордость министра внутренних дел.

В июне 2012 года после отставки правительства Мерабишвили получил пост премьера. Однако долго на нем он не усидел. После провала выборов партии Саакашвили экс-министр оставил свой пост. Первым намеком об его будущих уголовных делах стал арест его бывшего заместителя Шоте Хизанишвили

Его обвинили в создании вируса, который при проникновении в компьютеры граждан мог осуществлять видео— и аудиозаписи. Таким образом он следил за оппозиционными лидерами. Экс-премьер заявил, что он обязательно поможет своему другу.

«Ястреб» в клетке

В мае 2013 года Мерабишвили арестовали по обвинению в подкупе избирателей, растрате и злоупотреблением служебными полномочиями. Выяснилось, экс-глава МВД принимал участие в афере государственного масштаба.

Для обеспечения безработных граждан в стране проходила реализация программа «Учет соискателей работы». На внештатные должности по контрактам были оформлены почти 22 тысячи человек, которые должны были провести перепись всех безработных страны. Однако никому из них никакого задания не давали, но при этом по документам все они получили заработную плату. Прокуратура посчитала, что так новая партийная организация Мерабишвили оплатила работу своих агитаторов. Общий ущерб бюджету страны превысил более трех миллионов долларов.

Источник фото: РИА «Новости»

Уже после ареста новые уголовные дела против бывшего главного полицейского страны начали нарастать, как снежный ком. Второе обвинение Мерабишвили предъявили за присвоение дачи на берегу Черного Моря. После были обвинения в растрате, незаконных разгонах митингов оппозиции, а также в причастности к убийству сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани