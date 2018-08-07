Южная Осетия пригласила Путина, Мадуро и Асада на празднование признания независимости 

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил главу российского государства Владимира Путина и весь кабинет министров РФ, а также президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Сирии Башара Асада на празднование 10-й годовщины со дня признания независимости республики, которое состоится 26 августа, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь президента закавказской республики Дина Гассиева.
26 августа Южная Осетия празднует 10-ю годовщину признания Россией независимости республики. В этот день в республике запланированы праздничные мероприятия, которые пройдут на республиканском стадионе. Гассиева отметила, что на празднование 10-й годовщины признания Россией независимости Южной Осетии от имени президента Анатолия Бибилова направлены более 80 приглашений на имя высокопоставленных лиц.
"Приглашения направлены на имя президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко, председателя Государственной думы Вячеслава Володина, руководителям всех российских министерств и ведомств, а также главам субъектов России", — сказала она.
По словам пресс-секретаря, приглашения также направлены и главам всех дружественных Южной Осетии стран, среди них президенты Абхазии, Никарагуа, Венесуэлы, Сирии, Сербии, главы провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, Приднестровья и Нагорного Карабаха. На празднование Бибилов также пригласил представителей российского бизнеса — руководителей крупнейших компаний, в их числе главу "Газпрома" Алексея Миллера.
Гассиева отметила, что подтверждение о приезде в республику уже получено от глав провозглашенных ЛНР и ДНР, некоторых российских сенаторов. «Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание, кто именно приедет к нам на празднование», — заключила она.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.