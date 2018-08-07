Южная Осетия пригласила Путина, Мадуро и Асада на празднование признания независимости

26 августа Южная Осетия празднует 10-ю годовщину признания Россией независимости республики. В этот день в республике запланированы праздничные мероприятия, которые пройдут на республиканском стадионе. Гассиева отметила, что на празднование 10-й годовщины признания Россией независимости Южной Осетии от имени президента Анатолия Бибилова направлены более 80 приглашений на имя высокопоставленных лиц.

Алексея Миллера. По словам пресс-секретаря, приглашения также направлены и главам всех дружественных Южной Осетии стран, среди них президенты Абхазии Никарагуа , Венесуэлы, Сирии, Сербии , главы провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, Приднестровья и Нагорного Карабаха. На празднование Бибилов также пригласил представителей российского бизнеса — руководителей крупнейших компаний, в их числе главу "Газпрома"

Гассиева отметила, что подтверждение о приезде в республику уже получено от глав провозглашенных ЛНР и ДНР, некоторых российских сенаторов. «Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание, кто именно приедет к нам на празднование», — заключила она.