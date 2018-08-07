Южная Осетия закрыла границу с Грузией

СУХУМ, 7 авг — Sputnik . Комитет госбезопасности Южной Осетии принял решение о закрытии госграницы с Грузией с 6 по 9 августа, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Комитет государственной безопасности республики информирует, что в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 10 годовщине грузинской агрессии с 20:00 6 августа временно прекращена работа установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией", — говорится в сообщении.

В КГБ подтвердили, что пункты пропуска начнут работать в обычном режиме с 6:00 9 августа.