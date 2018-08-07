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Южная Осетия закрыла границу с Грузией
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Южная Осетия закрыла границу с Грузией 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Комитет госбезопасности Южной Осетии принял решение о закрытии госграницы с Грузией с 6 по 9 августа, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Комитет государственной безопасности республики информирует, что в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 10 годовщине грузинской агрессии с 20:00 6 августа временно прекращена работа установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией", — говорится в сообщении.
В КГБ подтвердили, что пункты пропуска начнут работать в обычном режиме с 6:00 9 августа.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня Южную Осетию. Россия, защищая жителей РЮО, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа 2008 года РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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