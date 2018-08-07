США пытаются снизить влияние РФ в Закавказье

США пытаются снизить влияние России в Закавказье, заявил посол

В августе в Грузии проходят масштабные многонациональные военные учения "Достойный партнер-2018", в которых принимают участие партнеры Тбилиси из НАТО и других стран. Кроме того, Грузия продолжает организовывать регулярные посещения иностранными делегациями грузино-осетинской границы.

"Действительно, Тбилиси превратил некоторые районы вдоль границы с Южной Осетией в своеобразные "мекки", куда осуществляется политический туризм. В частности, Диди-Хурвалети — легендарное место, куда привозят всех западных журналистов, политиков. Показывают им. Уже это смешно. Неоднократно югоосетинская сторона поднимала этот вопрос на Женевских дискуссиях, мол, хватит заниматься популизмом. Но это политика, которую выбрал Тбилиси", — заявил Кулахметов.

Говоря о стремлении Грузии вступить в НАТО, собеседник агентства отметил, что "Грузия уже много лет используется в первую очередь странами НАТО для продвижения своих позиций на Южном Кавказе".

"Сегодня она является форпостом позиций НАТО на Южном Кавказе. Нынешнее руководство не скрывает своих симпатий и своих целеустремлений. США делают ставку на Грузию и в первую очередь на ее руководство как проводника антироссийских настроений, для снижения влияния России в районе Южного Кавказа, где позиции РФ были исконными", — заявил посол.