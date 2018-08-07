Российский посол в Южной Осетии рассказал о событиях 2008 года

После начала конфликта в Грузии, Тбилиси заявлял, что российские военные и колонна российской военной техники якобы еще до 8 августа была на территории Южной Осетии. Кулахметов, который был командующим Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта, прокомментировал эти заявления, назвав их «теорией».

"Это оправдание команды Саакашвили (бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — ред.). Такая теория появилась где-то около полудня 8 августа. Она возникла, я считаю, только потому, что все пошло не по плану Тбилиси", — заявил Кулахметов.

Он пояснил, что накануне начала конфликта, 7 августа, он провел несколько встреч с министром Грузии по реинтеграции Темуром Якобашвили , оставаясь с ним в телефонном контакте вплоть до 22.00. В то же время посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Попов вообще регулярно перемещался между Тбилиси и Цхинвалом, поддерживая контакты с властями обеих сторон.

"Мы были постоянно на связи с руководителями миссии ОБСЕ в Грузии, госпожой Тери Хаккала. До 17.00 я был постоянно на связи со старшим воинским начальником грузинского контингента. Но ни одно должностное лицо в течение 7 августа не обратилось ко мне с таким вопросом", — заявил посол.

По его словам, если бы такой вопрос у грузинской стороны возник, «они бы в любом случае подняли его передо мной». «Никто за этот день ни разу этот вопрос не поднял. Но затем в оправдание он появился. Это чисто оправдание своей провалившейся агрессии», — подытожил собеседник агентства.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия , защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.