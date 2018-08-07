Внутри НАТО нет единства относительно членства Грузии, заявил эксперт

"Грузия может вообще никогда не вступить в НАТО. Ей дали статус аспиранта, хотя никого статуса аспиранта в документах НАТО нет. Что это за аспирант, который никак не сдаст кандидатский минимум?" — сказал эксперт в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня» в формате видеомоста Москва-Цхинвал-Сухум на тему: " Абхазия Южная Осетия : десять лет без войны".

Он также отметил, что страна, которая находится в состоянии конфликта, не может вступить в Североатлантический альянс.

"НАТО, как и любые другие организации, имеет свои четкие уставные документы. В этих уставных документах говорится, что страна, имеющая неурегулированные проблемы с соседями, а также неурегулированные этнополитические конфликты, в альянс вступить не может", — подчеркнул Маркедонов. По его мнению, чтобы принять такую страну, НАТО придется менять свои уставные документы, решение же там принимается консенсусом, для чего необходимо одобрение всех ее членов.

"Внутри НАТО далеко не все страны с восторгом смотрят на такого нового члена как Грузия. Еще 10 лет назад Германия высказывала скепсис, Франция высказывала скепсис, довольно осторожное отношение было со стороны Италии Нидерландов . Поэтому внутри альянса мы не видим большого единства по поводу членства Грузии", — констатировал эксперт.

В то же время это не исключает вероятности военного сотрудничества Грузии с США.

Израиль, "Но есть США. Они могут осуществлять военное партнерство без всякого формального членства НАТО той или иной страны. Опыт огромен. Есть Япония Австралия . По разным причинам эти страны не могут быть членами НАТО. Но двухсторонняя военная кооперация с США вполне возможна", — считает политолог.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать Грузию в альянс, так как Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии, что может привести к потенциальному конфликту и серьезным последствиям.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.