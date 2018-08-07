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Карасин: Абхазия и Южная Осетия состоялись как суверенные государства
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Карасин: Абхазия и Южная Осетия состоялись как суверенные государства 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Абхазия и Южная Осетия состоялись как суверенные государства, при этом Грузия «яростно» сопротивляется усилиям по расширению их международных связей, заявил во вторник статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Процесс признания Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств и полноправных субъектов международного права начался 26 августа 2008 года, когда республики, в соответствии со всеми нормами международного права, на основе свободного волеизъявления их народов были признаны Россией. Позднее Венесуэла, Никарагуа и некоторые страны южной части Тихого океана установили с республиками дипломатические отношения. Буквально на днях, 29 мая, это сделала Сирия. Сегодня можно констатировать, что и Абхазия, и Южная Осетия состоялись как суверенные государства", — сказал Карасин в интервью Sputnik Южная Осетия.
"Работа по расширению международных связей Абхазии и Южной Осетии действительно идет непросто, наталкиваясь на яростное сопротивление Грузии и ее западных покровителей. На страны, проявляющие интерес к установлению дипломатических отношений с молодыми республиками, — а таких немало — оказывается сильное давление", — добавил Карасин.
Однако несмотря на беспрецедентный прессинг, целый ряд государств Азии, Африки и Латинской Америки налаживают с Сухумом и Цхинвалом взаимовыгодный диалог неполитического характера, отметил высокопоставленный дипломат. По его словам, речь идет о контактах по линии бизнес-сообщества, общественных организаций, муниципальной власти. «Убеждены, что международные позиции Абхазии и Южной Осетии будут и дальше расширяться и укрепляться», — подчеркнул Карасин.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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