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Медведев назвал виновника грузино— югоосетинского конфликта в 2008 году
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Медведев назвал виновника грузино— югоосетинского конфликта в 2008 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Alexei Druzhinin/Reuters
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стало поведение президента Грузии Михаила Саакашвили и его приспешников. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».
По словам премьер-министра, грузино-югоосетинский конфликт не был неизбежным.
"И мои оценки остаются прежними: если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было", — заявил Медведев.
Он также добавил, что «высокая степень напряженности» в регионе возникла еще в 1991 году.
Ранее премьер рассказал о том, почему российские танки не стали входить в грузинскую столицу в 2008 году, когда он был на посту президента.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.
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