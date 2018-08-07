Медведев назвал виновника грузино— югоосетинского конфликта в 2008 году

По словам премьер-министра, грузино-югоосетинский конфликт не был неизбежным.

"И мои оценки остаются прежними: если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было", — заявил Медведев.

Он также добавил, что «высокая степень напряженности» в регионе возникла еще в 1991 году.

Ранее премьер рассказал о том, почему российские танки не стали входить в грузинскую столицу в 2008 году, когда он был на посту президента.