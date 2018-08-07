Из Москвы в Батуми: как доехать на машине из России в Грузию

Путешествие на автомобиле — это всегда приключение, которое запоминается на всю жизнь. Но путешествие на автомобиле из России Грузию — это еще и одно из самых красивых приключений, которое может произойти в жизни. Из Москвы Батуми : как доехать на машине из России в ГрузиюКонечно, по дороге, столь длинной протяженности, могут поджидать массу сюрпризов, и не всё время будет так весело и прекрасно, как хотелось бы. Однако при правильной подготовке и соответствующем отношении к происходящему, незабываемые впечатления гарантированы.

Итак, как добраться из России до Грузии на машине? Мы выбрали не абстрактно страну, но конкретный городок на берегу Черного моря под названием Батуми. Поехали.

Навигатор говорит нам о том,

что дорога из Москвы до Батуми займет 28 часов — и лучше этому не верить.

Доехать до Батуми за 28 часов можно только в том случае, если не делать ни одной остановки, на дорогах не будет ни одной машины, кроме вашей, а на границе

не будет очереди в несколько километров. По факту, на дорогу уходит около 35-40 часов, но сдаваться, опускать руки и покупать билеты на самолет не стоит. Когда, если не сейчас, увидеть все прелести военно-грузинской дороги? А вдруг, опять все закроется, как когда-то много лет назад?!

Граница между Россией и Грузией

проходит в Северной Осетии . Чтобы добраться до нее, стоит позаботиться о достаточном количестве воды и еды, хотя бы для легких перекусов, ну и запаситесь подушками с одеялами для комфорта пассажиров и отдыха водителей. Кстати, чтобы

дорога прошла быстрее, лучше, чтоб водителей было двое и не было нужды

останавливаться в отелях. И все же, основные остановки

до Владикавказа лучше делать в Воронеже, Ростове-на-Дону и Нальчике . Там можно

хорошо поесть, и не отравиться (что очень важно), отдохнуть, размяться и набраться сил. После Нальчика, буквально

через 1,5-2 часа вы окажетесь на месте.

Вот здесь начинается все самое интересное. Дело в том, что обстановку у границы вы никогда не предугадаете — будет там 20 машин в очереди, или 2000 вам заранее никто не скажет. Из-за этого вы можете провести там или час, или все 10-15 часов. Безусловно, пересечение границы — один из самых больших минусов при поездке на машине в Грузию, но о нем вы забываете в тот момент, когда пересекаете ее и выходите из машины.

С этого момента начинается самая прекрасная и душевная часть поездки — невероятные горы, опускающиеся на них облака и невозможной красоты

водохранилище. Единственный оставшийся минус — пару часов этой красоты придется

преодолевать через серпантин и очень узкую дорогу, но если вы не боитесь высоты, то вы спокойно переживете переезд, наслаждаясь видами из окна машины.

От границы до Бутами желание снимать все вокруг не будет покидать вас. Дорога проходит преимущественно через разные села и очень маленькие города, где можно периодически останавливаться чтобы выпить чая и немного отдохнуть, и опять таки насладиться видами.

Конечно, значительно легче

купить билеты на самолет и через пару часов оказаться в Грузии, но так не получится сполна ощутить всю красоту и величественность этой страны, прочувствовать

каждый метр её дорог и увидеть хотя бы 5% улыбчивых и гостеприимных грузин. После поездки на машине,

эмоций и фотографий будет столько, что хватит на 2 года беспрерывного вещания в соцсетях.