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Медведев рассказал, что независимость Абхазии и Южной Осетии дала России
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Медведев рассказал, что независимость Абхазии и Южной Осетии дала России 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, получила мир и помогла защитить проживающих там своих граждан, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.
"Россия получила главное — мир. Мы смогли защитить своих граждан — их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии. И у нас не болит постоянно голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ. В результате просто в регионе все понятно. И это самое главное", — сказал Медведев в интервью газете «Коммерсант».
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