Саакашвили раскрыл детали российского «вторжения» в Грузию в 2008 году

«Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала [войну]. Полные идиоты и дебилы. На самом деле это аморально, потому что есть огромное количество материалов», — сказал Саакашвили.

«Спросите российских матерей, чьих детей перебросили туда, спросите полковника [Андрея] Казаченко (командир 135-го мотострелкового полка 19-ой мотострелковой дивизии 58-ой общевойсковой армии — прим. «Ленты ру» ), который зашел в три часа утра вместе со своим полком в ущелье. Это хорошо задокументировано, он сам не отвергает. Уже нельзя спросить об этом [второго президента Абхазии Сергея Багапша (умер в 2011 году — прим. «Ленты ру»). Он за день, за 24 часа до якобы начала войны говорил: «Меня успокоили, российские войска уже зашли через [Рокский] тоннель. Все хорошо». Он это сказал, это все хорошо зарегистрировано», — добавил бывший президент Грузии.

Также Саакашвили заявил, что к началу войны на территории Южной Осетии уже находилось «огромное количество людей», которые «взрывали и нападали». «И это были не так называемые миротворцы. Это были не так называемые добровольцы, хотя эти добровольцы — это тоже были российские войска. Это были регулярные российские войска. Это хорошо очень задокументировано», — поведал он.

«Нам говорят: «В 2008 году Грузия начала войну». Но главная наша боеспособная бригада в тот момент была в Ираке Тбилиси отправил в эту страну две тысячи военнослужащих — прим. «Ленты ру»). Если бы мы хотели что-то начать, мы в любой момент могли ее привезти, было такое соглашение с американцами. Но мы ее не привезли. Наша армия тогда реально была — три неполные боевые бригады, которые были в состоянии куда-то двигаться», — объяснил Саакашвили.

«Это было в десять раз меньше, чем у [России]. Не говоря уже о том, что у них было 200 самолетов, а у нас не было достаточно средств противовоздушной обороны, хотя мы сбили больше десяти их летательных аппаратов. Но в любом случае этого, конечно, не было достаточно, когда тебя бомбят 200 самолетов. Поэтому, естественно, и тогда у Грузии не было военного решения, и сейчас нет военного решения», — подчеркнул он.

Также Саакашвили назвал «цели» России в войне 2008 года. «Целью российского вторжения было нападение не просто на Грузию как страну, а на грузинскую государственность, потому что грузинская государственность тогда создавала проблемы в виде успешных реформ и так далее. И тогда целью было взятие Тбилиси, смена власти и отмена Грузии как государства», — утверждает глава государства.