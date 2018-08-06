Второй брат-депутат Александр Глушков задержан в Грузии 

Александра Глушкова задержали 5 августа в Грузии. Ранее, 2 августа, на территории того же государства поймали его брата, депутата Земского собрания Балахнинского района Владимира Глушкова. Оба проходят по одному уголовному делу. Сейчас решается вопрос об экстрадиции братьев в Россию, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника — им выступил брат Владимир — от директора строительной фирмы 6 млн рублей за земельные участки под строительство двух многоквартирных домов.
Кроме того, в период с 2013 по 2016 год Владимир и Александр Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым под видом реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне Нижегородской области возвели двухэтажное здание торгового центра. При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены и изменена планировка его территории.
Жители Балахнинского района лишились транспортного узла. А братья Глушковы и их компаньоны, считает следствие, приобрели в собственность здания и сам участок под автостанцией по заниженной стоимости. Бюджет муниципального образования потерял не менее 100 миллионов рублей.
Александр и Владимир Глушковы находятся в бегах с декабря прошлого года. Братья были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Поступали сведения, что они находились в Турции, потом перебрались в Грузию и готовились получить политическое убежище на Украине. В конце июня Александр подал в заксобрание заявление о сложении полномочий депутата. Учитывая, что его уже несколько месяцев не было стране, у некоторых депутатов даже появились сомнения в подлинности документа.
По уголовному делу о «реконструкции» автостанции в торговый центр уже арестованы несколько фигурантов: директор муниципального автотранспортного предприятия «Балахнинское ПАП» Михаил Громов, юрист Глушковых Анна Игнашева помещена под домашний арест. Арестованы первый заместитель главы МСУ Балахнинского района Елена Бутусова и заместитель главы по общим вопросам Дмитрий Валатин. Недавно в Минске задержан депортирован в Россию директор ООО «Петрол-НН» Владимир Прядилов.