Второй брат-депутат Александр Глушков задержан в Грузии

По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника — им выступил брат Владимир — от директора строительной фирмы 6 млн рублей за земельные участки под строительство двух многоквартирных домов.

Кроме того, в период с 2013 по 2016 год Владимир и Александр Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым под видом реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне Нижегородской области возвели двухэтажное здание торгового центра. При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены и изменена планировка его территории.

Жители Балахнинского района лишились транспортного узла. А братья Глушковы и их компаньоны, считает следствие, приобрели в собственность здания и сам участок под автостанцией по заниженной стоимости. Бюджет муниципального образования потерял не менее 100 миллионов рублей.

Александр и Владимир Глушковы находятся в бегах с декабря прошлого года. Братья были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Поступали сведения, что они находились в Турции , потом перебрались в Грузию и готовились получить политическое убежище на Украине . В конце июня Александр подал в заксобрание заявление о сложении полномочий депутата. Учитывая, что его уже несколько месяцев не было стране, у некоторых депутатов даже появились сомнения в подлинности документа.