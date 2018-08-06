В Риме (Италия) завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе среди юниоров. В заключительный день соревнований российские спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медаль. Итоговые победы одержали Азнаур Таваев (до 65 кг), Чермен Валиев (до 70 кг) и Ахмед Шокумов (до 74 кг), третье место в активе Алена Хубулова (до 97 кг).
Вольная борьба. Первенство Европы среди юниоров. Рим, Италия
Юниоры. До 57 кг 1. Арсен Арутюнян (Армения)
2. Андрей Джелеп (Украина)
3. Теймураз Ванишвили (Грузия) и Алиаббас Азазаде (Азербайджан)
5. Пётр Копылов (Россия)
До 61 кг 1. Вазген Теванян (Армения)
2. Интигам Вализада (Азербайджан)
3. Рамаз Турманидзе (Грузия) и Игорь Никифорюк (Украина)…
14. Георгий Адлейба (Россия)
До 65 кг 1. Азнаур Таваев (Россия)
2. Николай Грамец (Молдавия)
3. Гегам Галстян (Армения) и Микита Страх (Белоруссия)
До 70 кг 1. Чермен Валиев (Россия)
2. Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан)
3. Степан Лылык (Украина) и Арман Андреасян (Армения)
До 74 кг 1. Ахмед Шокумов (Россия)
2. Джемал Рушен Али (Болгария)
3. Исмаил Абдуллаев (Азербайджан) и Пётр Карасени (Молдавия)
До 79 кг 1. Рамазан Сари (Турция).
2. Андриан Гросул (Молдавия).
3. Орхан Абасов (Азербайджан) и Адлан Батаев (Украина).
5. Астамур Гунба (Россия).
До 86 кг 1. Ариф Озен (Турция)
2. Патрик Журовски (Венгрия)
3. Юрий Калашников (Израиль) и Демур Мегенишвили (Грузия)…
9. Ставик Наниев (Россия).
До 92 кг 1. Азамат Закуев (Россия)
2. Асхаб Гамзатов (Азербайджан)
3. Эртугрул Агка (Германия) и Эрхан Яйлаци (Турция)
До 97 кг 1. Зурико Урташвили (Грузия)
2. Фейхула Актюрк (Турция)
3. Ярослав Ставиковски (Беларусь) и Ален Хубулов (Россия)
До 125 кг 1. Ованнес Магакян (Армения)
2. Юрий Иджинский (Украина)
3. Октай Гунгор (Турция) и Рахид Хамидли (Азербайджан)….
10. Заур Козонов (Россия).