День 4 августа в истории

21 год назад (1997) Президент РФ Борис Ельцин подписал Указ № 822 «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен».

В тот же день Банк России во исполнение указа главы государства принял решение о деноминации (уменьшении номинала) рубля и изменении масштаба цен в тысячу раз с 1 января 1998 года.

С 1 января 1998 года в оборот были введены банкноты нового образца достоинством в 5, 10, 50, 100, 500 рублей и монеты достоинством в 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 рублей. Новые деньги обменивались на денежные знаки выпусков 1993 и 1995 годов в соотношении 1:1000.

Банкноты старых образцов утратили статус российской валюты РФ 1 января 1999 года, но еще на протяжении трёх лет их можно было обменять в учреждениях Банка России без ограничения сумм.

235 года назад (1783) Россия и грузинское царство Картли-Кахети (Восточная Грузия) подписали Георгиевский трактат.

Ираном. После падения Константинополя в 1453 году Грузия оказалась отрезана от всего христианского мира, а позднее была фактически поделена между Турцией

Во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов цари Восточной и Западной Грузии Ираклий II и Соломон выступили на стороне России против турок. Победа России и заключённый в 1774 году русско-турецкий Кючук-Кайнарджийский мирный договор немного облегчили положение грузинских земель, находившихся под властью Турции, но внешнеполитическая обстановка оставалась напряжённой. В декабре 1782 году царь Ираклий II обратился к Екатерине II с просьбой принять Восточную Грузию под покровительство России.

4 августа 1783 года в Георгиевске был заключён договор России с грузинским царством Картли-Кахети. Согласно Георгиевскому трактату, состоявшему из 13 основных и 4 сепаратных статей, Ираклий II признавал покровительство России и отказывался от самостоятельной внешней политики, а также обязывался своими войсками служить российской императрице. Со своей стороны Екатерина II гарантировала сохранение целостности владений Ираклия. Картли-Кахети предоставлялась полная внутренняя автономия.

Кроме того, Россия обязывалась защищать Восточную Грузию в случае войны, а при ведении мирных переговоров настаивать на возвращении царству Картли-Кахети территорий, которые принадлежали ему, но были захвачены Турцией.

24 января 1784 года Георгиевский трактат вступил в силу.

356 лет назад (1662) в Москве начался «Медный бунт».

В середине XVII века в Россию металл для производства денег завозился из-за границы, так как еще не разрабатывались собственные золотые и серебряные рудники. А России, которая вела в то время войну с Речью Посполитой, требовались большие суммы денег на содержание армии, поэтому в 1654 году было решено ввести в оборот медные деньги. Причем налоги и недоимки собирали серебром, а жалованье платили медью. Чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных денег привёл к обвальной инфляции в стране. Население оказалось неплатёжеспособным, крестьяне прекратили возить свои продукты в города. В Москве процветала нищета и голод.

В ночь с 3 на 4 августа 1662 года в Москве были расклеены прокламации, в которых виновниками финансового кризиса объявлялись бояре Милославские, окольничие Фёдор Ртищев и Богдан Хитрово, дьяк Дементий Башмаков и другие.

4 августа начался «Медный бунт», в котором участвовали московские ремесленники, торговцы и крестьяне пригородных сел. Всего в восстании приняли участие около 10 тысяч человек. Бунтовщики направились в село Коломенское, где находился царь Алексей Михайлович. Они потребовали выдачи «изменников», угрожая, что в противном случае, самим взять их во дворце. Восстание было жестоко подавлено стрельцами. Погибли около 900 горожан, а 5 августа около 20 человек были повешены.

В 1663 году по царскому указу чеканка медных монет была прекращена и возобновлено производство серебряных денег.

350 лет назад (1668) монах-бенедиктинец Пьер Периньон изобрёл шампанское.

Этот день считается Днём рождения шампанского.

Пьер Периньон был экономом в аббатстве Отвильер, которое расположено в провинции Шампань, и заведовал погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. Хотя игристые вина существовали и раньше, но именно он внес большой вклад в технологию производства белого вина из красного винограда. Периньон не только первым изготовил шампанское, но и предложил вместо обычной для того времени пробки из промасленной палки использовать корковую.

Описание технологии изготовления игристого вина было опубликовано в 1718 году аббатом Федино. А спустя десять лет началась торговля шампанским. В 1729 году была основана первая фирма-производитель шампанских вин «Рюинар».