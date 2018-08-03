Россия победила Армению силами одного генерала

Армения внезапно поменяла свою позицию в связи с недавним громким арестом генсека ОДКБ. Скандал уже назвали «оскорблением» и «пощечиной России », и недаром — Армения покусилась на главного чиновника ключевого для России военного блока. Почему же Ереван пошел на попятную? Кто и какими аргументами переубедил армянское руководство?

В пятницу замминистра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин лично опроверг слухи о том, что Армения может лишиться щедрых поставок российской военной помощи. Прилетевшего накануне в Ереван с визитом Фомина уже приняли главы Минобороны МИДа Армении Давид Тоноян и Зограб Мнацаканян . А прилетел он спустя несколько часов после того, как издание «Коммерсантъ» опубликовало неприкрытые угрозы «источников в российских госструктурах» заморозить поставки оружия Армении.

Фомин ранее возглавлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству , поэтому мог на пальцах объяснить новому армянскому руководству, какие именно современные вооружения оно не получит, — соответственно, на радость соседнему Азербайджану . Как известно, с начала 90-х годов Армения остается в состоянии войны с Азербайджаном из-за Карабаха. В роли союзницы Азербайджана выступает и соседняя Турция . Как давно признают сами армянские лидеры, без поддержки России Армения с двумя такими противниками не справится.

Азербайджан, к слову, продолжает регулярно получать самые современные вооружения из России, Белоруссии Израиля . В отличие от Еревана, который всё получает в долг, и долг всё растет. Баку же за всё платит нефтедолларами. Очередную кредитную линию на 100 млн долларов Россия открыла Армении в прошлом году.

Как писала накануне газета ВЗГЛЯД , поводом для ссоры стал арест в Армении генсекретаря ОДКБ генерал-полковника Юрия Хачатурова , который случился в прошлую пятницу. Во вторник глава МИД России Сергей Лавров выступил с небывало резкой критикой в адрес новых властей Армении, в четверг «источники» дали понять, что Россия может отменить поставки. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.

Так вот теперь атмосфера в двусторонних отношениях волшебным образом прояснилась, от ссоры не осталось и следа. По крайней мере, если верить официальной риторике. Выступая в Ереване на церемонии закрытия соревнований «Воин содружества» в рамках Армейских международных игр, Фомин объявил: опубликованные накануне «сведения являются недостоверными». А министр обороны Давид Тоноян заявил, что встреча с Фоминым прошла «суперуспешно», что Ереван, возможно, попросит у Москвы еще один кредит на закупку оружия и что сам Тоноян собирается на следующей неделе с визитом в Москву, в гости к Сергею Шойгу

Тем временем глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с Фоминым, судя по официальным сообщениям, «отметил важность укрепления ОДКБ», пообещав, что Армения «продолжит свою активную деятельность в организации».

Крайне комплиментарно отозвался Мнацаканян о российской военной базе Гюмри , назвав ее «одним из положительных и важных примеров сотрудничества» государств в военной сфере. А ведь всего пару недель назад министр обороны Тоноян, напротив, призвал пересмотреть статус базы в Гюмри.

Как поразительное совпадение можно расценить и тот факт, что в день прилета Фомина армянские сыщики отпустили генсека ОДКБ Хачатурова обратно в Москву. Они, правда, устно обещали это сделать еще с начала недели, но почему-то тянули с нужной бумагой. Как сказал адвокат Хачатурова Мигран Погосян, которого цитирует ТАСС , генсек ОДКБ в ближайшее время вернется «к исполнению своих рабочих обязанностей» в Москве. При этом, «дата следующего допроса генсека ОДКБ пока неизвестна».

Можно ли сказать, угрозы России так быстро отрезвили Ереван?

Армянские эксперты не скрывают, что освобождение Хачатурова было дружественным жестом Еревана и вообще они довольны итогами визита Фомина.

«Генсек ОДКБ на самом деле не был мишенью для политики Никола Пашиняна, направленной на восстановление справедливости. Первоочередной целью является Роберт Кочарян. Поэтому в этом вопросе уступки Еревану дались очень легко, и этого можно было ожидать», — поделился с газетой ВЗГЛЯД научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян.

По мнению политолога, если Фомину и Тонояну удалось разрешить противоречия вокруг поставок оружия, то это очень важно для Армении, и тогда визит российского генерала можно считать успешным. Но теперь стоит подождать результатов ответного визита Тонояна к Шойгу.

По словам Микаэляна, теперь в Ереване беспокоятся по другому поводу, — позволят ли остальные союзники по ОДКБ заменить одного представителя Армении на другого на посту генерального секретаря. «Уже есть новая кандидатура — Вагаршак Арутюнян», — сказал политолог. По его данным, этот вопрос будет стоять в повестке визита Тонояна в Москву.

Однако российские эксперты полагают, что пока радоваться рано, требуя от Еревана более решительных шагов навстречу Москве.

«Мы пока не знаем, кто уступил — Москва или Ереван. Само по себе оскорбление России нанесено огромное. Генсек ОДКБ же был арестован!, — воскликнул в интервью газете ВЗГЛЯД директор Института политических исследований Сергей Марков. — Да, он выпущен под залог, но это была звонкая пощечина Москве. Мы слышим только заявления Еревана, а на делах никаких реальных уступок мы не увидели. Кто компенсирует колоссальный имиджевый ущерб Москвы от этой звонкой пощечины?»

По его словам, пока все выглядит так, что Москва снесла это оскорбление. Впрочем, он допускает, что Россия могла и впрямь взять паузу — те же кредиты можно «выделять очень долго».

Примирительным жестом Еревана, считает Марков, должно стать полное снятие обвинений с Хачатурова, а также четкое подтверждение статуса нашей военной базы в Гюмри. « Никол Пашинян должен резко осадить тех, кто своими заявлениями подрывает доверие к действиям нового правительства. Нужно дать по шапке, уволить человека, который дал санкцию на арест Хачатурова», — предлагает Марков.

Еще он напомнил, что многие политики в России подозревают армянские власти во взаимодействии с американскими спецслужбами. «Нужно обеспечить прозрачность армянских силовых подразделений для российских спецслужб. Надо убедиться, что решение об аресте Хачатурова принимал глупый армянский силовик, а вовсе не офицер американской разведки», — подытожил Марков.

Пока не сменили гнев на милость и на Смоленской площади. В отличие от Шойгу, Лавров пока не собирается принимать у себя коллегу из Армении.