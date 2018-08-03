Как саморазрушается Абхазия

Когда-то Абхазия входила, на правах автономии, в состав Социалистической Грузии, и здесь проводила лето советская элита. Они приезжали сюда пару недель каждый год, чему, конечно, благоприятствовал приятный и мягкий субтропический климат региона.

Западная Грузия и Абхазия когда-то были застроенными удивительно красивыми зданиями санаториев, гостиниц, летними концертными площадками, театрами и набережными, где московский бомонд «при деньгах» щедро тратил эти свои деньги.

Британский фотограф Джеймс Кервин решил рискнуть и в прошлом году отправился в путешествие по рушащимся курортам непризнанной Абхазии, дабы запечатлеть архитектуру абхазского «портала в никуда», т. е. территорию, где прошлое превратилось в труху, а будущего пока не намечается.

Впрочем, единственное, что может радовать в такой ситуации, это красота естественной деструкции, архитектурный декаданс, который под действием сил времени, человеческой недальновидности и матушки-природы являет перед нами картины необычайно сильные по воздействию и важные с точки зрения информативности.

Конечно, путешествие гражданина Британии Джемса Кервина не было таким простым, начиная с вопроса легального въезда на непризнанную территорию и заканчивая вопросами транспорта и передвижения по самой Абхазии.

Как известно, ряд министерств иностранных дел и правительственных организаций, включая в данном случае и Великобританию , не советуют своим гражданам посещать данный регион.

Однако Джеймс Кервин — фанат заброшенных мест и сооружений, несмотря на то, что профессиональной съемкой такого плана он занимается недолго, всего четыре года.

Об абхазской ЖД — всё было зарощено травой и бурьяном.

Когда шёл развал СССР. Больше всех Грузия и Прибалтика ратовали за отделение. Смотрел тогда на их депутатиков по ТВ и думал за счет чего жить-то будете, толком ни промышленности нет, ни сельского хозяйства нет, ни природных богатств нет.

Вот и результат Везде развал по бывшему Союзу. Заводы в руинах, только скважины и шахты работают и лес валют, т. е. сырьевой сектор экономики, за счет сырья живем. Точнее единицы живут-процветают, самолёты-яхты-замки в Европе покупают, а миллионы выживают.

Второй Турцией им не быть никогда, хотя по климату и природе в мире еще подобное поискать надо.

Наглядный пример того как без России местная власть демонстрирует свою несостоятельность, крика много… дел нет, бандитизм и нищета.