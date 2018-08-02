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«Маяки дружбы» снова зажгутся в Южной Осетии
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«Маяки дружбы» снова зажгутся в Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 2 авг — Sputnik. Южная Осетия вновь примет участников волонтерского проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа-2018». Группа из 10 человек пробудет в Южной Осетии с 3 по 9 августа — ребята будут участвовать в реставрационных работах на объектах культурного развития.
"Согласно условиям проекта, участники отправятся в дни летних каникул в трехэтапную экспедицию отряда «Маяки дружбы» на Кавказ и в Поволжье, а также поучаствуют в различных активностях по формуле «Волонтерский труд в обмен на просвещение», — пояснила пресс-атташе по Южной Осетии Анастасия Денисова.
Сегодня в Москве в саду "Эрмитаж" состоялась торжественная церемония открытия, в которой принял участие автор проекта Руслан Гусаров. После мероприятия группы волонтеров вылетели в разные кавказские регионы.
В «Маяках дружбы» участвуют республики Северного Кавказа, Поволжья и Калмыкии, а также Южная Осетия и Абхазия. Всего проект собрал 40 волонтеров — студентов московских вузов, а также представителей молодежи республик-участниц. Ребята разделены на региональные группы, Южная Осетия будет принимать участие в проекте в связке с Абхазией.
"Маяки дружбы. Башни Кавказа" — межнациональный молодежный культурно-исторический проект, посвященный укреплению добрососедских отношений между народами России, привлечению внимания к проблемам сохранения их культурно-исторического наследия и популяризации туристических возможностей страны. Информационное агентство и радио Sputnik Южная Осетия стало информационным партнером международного молодежного культурно-исторического проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа».
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